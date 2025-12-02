circle x black
Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff: giornata chiave, le news di oggi

L'emissario della Casa Bianca illustrerà il piano elaborato dagli Stati Uniti e discusso da Washington e Kiev nei colloqui appena andati in scena in Florida

Il presidente russo Vladimir Putin - (Afp)
Il presidente russo Vladimir Putin - (Afp)
02 dicembre 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata chiave nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. L'emissario della Casa Bianca illustrerà il piano elaborato dagli Stati Uniti e discusso da Washington e Kiev nei colloqui appena andati in scena in Florida.

Putin, nelle ultime ore, ha annunciato notevoli progressi compiuti dalle forze armate russe sul terreno: Mosca, in particolare, avrebbe conquistato la città di Pokrovsk. Le parole del presidente russo evidenziano la volontà di alzare la posta in sede di negoziati: Putin ha già affermato che i combattimenti si fermerebbero se l'Ucraina lasciasse il Donbass, obiettivo primario di Mosca.

ucraina oggi ucraina news ucraina russia ucraina guerra ucraina russia negoziati guerra ucraina russia ucraina russia ultime notizie putin news putin witkoff
