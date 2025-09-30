Huawei presenta il white paper ISP/MSP Business Success Driven by RAMS

SHANGHAI, CINA - Media OutReach Newswire - 29 settembre 2025 - Nel quadro di HUAWEI CONNECT 2025, Huawei ha presentato il white paper ISP/MSP Business Success Driven by RAMS nel summit dedicato a nuovi stimoli per ISP/MSP "Powering the ISP/MSP Industry with All Intelligence and Resilience". Il white paper introduce la struttura RAMS — acronimo di ROI, Availability, Maintenance e Security (ROI, disponibilità, manutenibilità e sicurezza), con l'obiettivo di sostenere il fiorente sviluppo di ISP e MSP con l'IA passando dalla fornitura di connettività all'offerta di servizi intelligenti.

York Yue, vicepresidente di Huawei, CEO delle divisioni ISP e OTT, ha sottolineato che "L'IA sta facendo progressi molto rapidi. Per affrontare con successo i cambiamenti, i centri di dati e gli ISP devono concentrarsi su tre aspetti. In primo luogo deve essere aumentata l’ampiezza di banda per fare fronte all'enorme crescita del traffico e alle sue variazioni di direzione. In secondo luogo va ottimizzata la realizzazione dei centri di dati per rispondere ai severi requisiti di latenza dell'IA. Infine è necessario migliorare lo standard di disponibilità dei cinque nove (99.999%) per garantire un esercizio stabile delle applicazioni IA. Huawei si impegna nella collaborazione con clienti e partner, sfruttando la propria tecnologia IA all'avanguardia e l'ampio know-how nel settore per portare avanti miglioramenti dell'infrastruttura e costruire una base solida per il mondo intelligente".

Huang Dachuan, CTO del reparto ICT Marketing and Solution Sales di Huawei, ha sottolineato che per supportare servizi intelligenti 24/7, multiscenario e in tempo reale gli ISP e i MSP devono creare reti intelligenti per offrire una trasmissione senza perdite, un’ampiezza di banda estremamente alta, un'espansione flessibile e un'implementazione adatta. "Guidata da una visione di intelligenza e resilienza, Huawei ha proposto la struttura RAMS intelligente che integra reti dall'acceso flessibile, reti di trasporto capaci di evolvere e piattaforme cloud intelligenti" ha dichiarato Huang. "RAMS permette espansione di servizi on-demand, esercizio e manutenzione automatizzati e correzione intelligente degli errori. Questo aumenta l'affidabilità e la sicurezza delle reti e migliora l'esperienza dell'utente".

Il white paper ISP/MSP Business Success Driven by RAMS propone l'architettura target RAMS e si affida a scenari del mondo reale per esaminare soluzioni per l'ottimizzazione di ROI, offerte di servizi differenziate, operazioni di rete intelligenti e reti di trasporto altamente affidabili. L'obiettivo è fornire supporto tecnico a ISP e MSP per la costruzione di reti intelligenti resilienti portando avanti l'innovazione e la crescita.

Huawei ha fornito prodotti e soluzioni d'avanguardia per oltre 5.000 ISP e MSP in oltre 120 paesi e regioni. Guardando al futuro, Huawei continuerà a investire in ricerca e sviluppo nel campo dell'integrazione di reti IA e intensificherà la collaborazione con clienti e partner per promuovere l'implementazione e l'impiego commerciale su larga scala di tecnologie innovative.

