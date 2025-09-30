circle x black
Huawei pubblica il rapporto sull'indice globale di digitalizzazione e intelligenza artificiale nel settore dell'energia per la sua promozione in tale settore

David Sun, CEO della divisione Electric Power Digitalization di Huawei
30 settembre 2025 | 16.45
SHANGHAI, CINA - Media OutReach Newswire - 30 settembre 2025 - Nel quadro del Global Electric Power Summit di Huawei, tenutosi durante HUAWEI CONNECT 2025, l'azienda ha pubblicato il Rapporto sull'indice globale di digitalizzazione e intelligenza artificiale per il settore dell'energia. Il rapporto ha l'obiettivo di fornire strumenti di valutazione quantitativa e una guida strategica nella realizzazione di futuri sistemi energetici per gli enti per l'energia di tutto il mondo nel quadro della loro trasformazione digitale.

Jo Cops, Presidente della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), ha affermato nel suo discorso di apertura che con l'ampia adozione di sistemi fotovoltaici, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e microreti ha assunto importanza cruciale il monitoraggio operativo in tempo reale di reti a bassa tensione per assicurare la stabilità dei sistemi elettrici.

David Sun, CEO della divisione Electric Power Digitalization di Huawei, ha sottolineato nel suo intervento come la capacitazione digitale e intelligente sia essenziale per affrontare le incertezze del futuro sistema elettrico. L'IA è passata da "strumento efficiente" a "essenziale per la sopravvivenza."

Incentrandosi sull'architettura delle reti di comunicazione target e guidata da principi quali "rete di distribuzione intelligente e solida, integrazione di media tensione, trasparenza nella bassa tensione, alta velocità e sicurezza e anche integrazione spazio-terra" Huawei ha creato un sistema tecnico multistrato basato su "applicazioni dell'approccio a scenario + sinergia cloud-pipe-edge-device". Il sistema mira a fornire agli enti per l'energia soluzioni intelligenti che coprano tutti gli scenari di generazione, trasmissione, distribuzione e consumo di energia in modo da permettere loro la trasformazione digitale e uno sviluppo sostenibile.

Durante il summit, Huawei e la società elettrica State Grid Shaanxi hanno pubblicato insieme la presentazione sull'energia elettrica globale 2025. Nella provincia di Shaanxi, grazie alle innovazioni comuni e alla verifica su larga scala, le due aziende hanno raggiunto la trasparenza nei distretti di trasformatori a bassa tensione da 400V, fornendo osservazioni misurabili in tempo reale, gestione e regolazione centralizzate e una risposta rapida per la gestione della nuova energia distribuita a bassa tensione.

Anche Charles Tlouane, COO di City Power, Sudafrica, e Simon Dezsö, vice CEO di MAVIR, Ungheria, hanno condiviso le loro sfide ed esperienze di prima mano nella digitalizzazione delle proprie aziende.

Guardando al futuro, Huawei vuole continuare a immettere intelligenza nei principali scenari di produzione dell'energia elettrica con l'obiettivo di aiutare gli enti per l'energia di tutto il mondo ad andare incontro a un futuro più intelligente e più sostenibile.

Maggiori informazioni al sito https://e.huawei.com/en/industries/grid

