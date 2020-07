Web marketing: una comunicazione aziendale efficace passa per i social network

San Marino, 10 aprile 2020. Negli ultimi anni, i numerosi progressi in ambito tecnologico hanno determinato una vera e propria rivoluzione dei processi comunicativi, sia a livello privato che pubblico. Ciò ha portato anche le aziende a ripensare i propri modelli di business, mettendo al centro delle strategie aziendali il digitale.

In particolare, sono i social network ad essere al centro dell’attenzione, infatti un uso consapevole di queste piattaforme offre enormi opportunità a imprese e professionisti.

Naturalmente non si tratta di un processo semplice, bisogna studiare il mercato, conoscere le esigenze degli utenti, aggiornarsi sulle ultime novità e sulle trasformazioni sociali. Per avere successo occorrono esperienza, capacità professionali e preparazione tecnica, dunque è indispensabile affidarsi a un’agenzia specializzata o a professionisti del settore, in grado di aiutare a realizzare strategie digitali personalizzate realmente concrete ed efficaci per i settori più disparati.

I giovanissimi e i social network: come cambiano le mode?

Quando parliamo di comunicazione e social media, ci stiamo riferendo a una realtà liquida, in costante movimento, soggetta a mode e trend sempre nuovi. Le nuove generazioni guidano questo processo continuo, reinventando il modo di concepire i social network, rimanendo spesso al di fuori dei circuiti tradizionali. Ad esempio, sono pochissimi i ragazzi con meno di 25 anni che acquistano su eBay o Amazon, poiché la maggior parte preferisce alcuni social media come Instagram.

Su Instagram sta riscuotendo un grande successo il sistema delle aste sviluppate sui post di influencer, un meccanismo in grado di portare l’engagement alle stelle, con migliaia di interazioni in pochi minuti. Per entrare in questo mercato è necessario imparare a comunicare nel modo giusto, offrire strumenti di pagamento apprezzati dai giovanissimi e, in generale, rendere l’esperienza di acquisto accattivante.

La crescita di TikTok e il fenomeno dei video

Non è un segreto che nel 2020 i video siano diventati la forma di comunicazione principale sul web, la preferita in assoluto sia dagli adulti che dai più giovani. L’esempio più lampante è l’esplosione del fenomeno TikTok, il social network basato su filmati cortissimi legati all’intrattenimento, su cui sono già tantissime le aziende pronte a investire milioni di dollari.

Allo stesso modo, anche su Instagram hanno sempre più successo le stories, in grado per la prima volta di superare i post tra i contenuti più popolari della piattaforma da 1 miliardo di utenti. Imparare a usare questo strumento è fondamentale, sia per gestire i rapporti con gli utenti, sia per adottare strategie di web marketing davvero efficaci oggi.

La personalizzazione delle esperienze

Uno dei trend in forte crescita nel settore dell’online è però la personalizzazione delle esperienze, con applicazioni dirette in tutti gli ambiti, dall’assistenza clienti alle vendite. Ciò è dovuto all’utilizzo dei big data e alla targetizzazione degli utenti, con un tracciamento accurato e costante di ogni azione che viene effettuata su internet e in particolare sui social network.

Capire come implementare questo aspetto nel proprio business è essenziale, poiché ormai ogni utente si aspetta un servizio del genere, perfettamente costruito in base alle proprie esigenze. Trascurare questa strategia di fidelizzazione spingerebbe a far cercare altrove la soluzione alle proprie necessità: una situazione da evitare assolutamente, poiché la fase più difficile è proprio l’acquisizione clienti.

Attenzione alla multicanalità, online e offline

Tra le novità più significative del 2020 troviamo sicuramente la centralità della multicanalità, ovvero l’integrazione di un sistema capace di operare su più ambienti allo stesso tempo. Non basta più avere un sito web ottimizzato lato SEO, oppure una pagina social su Facebook, un canale YouTube o un’applicazione per dispositivi mobili.

L’opzione vincente è una struttura bilanciata tra online e offline, un’infrastruttura che consente al proprio business di essere presente su ogni canale garantendo un’esperienza fluida, personalizzata e immediata. Non importa come gli utenti comunicano, qualsiasi sia il mezzo scelto devono trovare dei meccanismi ottimizzati ed equilibrati all’interno dello stesso ambiente digitale.

Web marketing e social network: le best practices 2020

Oggi non esiste un’attività che possa prescindere dal web marketing e dai social network, tuttavia non basta la semplice presenza digitale ma serve senza dubbio qualcosa in più. Innanzitutto, bisogna pianificare strategie adeguate, con obiettivi di breve e lungo termine basati su un attento studio del mercato e del target di utenti di riferimento.

Poi bisogna creare una struttura digitale in grado di supportare il proprio business, composta dal sito web aziendale, dai profili social giusti per ciascuna specifica realtà, da app per i dispositivi mobili, da servizi di assistenza telefonica e in live chat, con campagne di email marketing e così via. Le opzioni disponibili sono tante, dunque è fondamentale rendere l’intera infrastruttura multicanale, centralizzata e ricondotta all’interno di una strategia di marketing ben ragionata.

Dopodiché, è necessario sfruttare al meglio, grazie all’aiuto di professionisti qualificati, tutte le potenzialità offerte da copywriting, web marketing e social media strategy per far funzionare il tutto, imparando a comunicare con gli utenti intercettando le loro esigenze, non imponendo un modello preconfigurato.

Infine, per rimanere sempre aggiornati sui temi legati ai social media e al web marketing è possibile consultare i blog messi a disposizione da realtà come Bee Social, agenzia di comunicazione specializzata che non rinuncia a divulgare sul tema marketing online, rendendo disponibili per tutti numerosi articoli di approfondimento, estremamente attuali, sui trend da considerare per una corretta comunicazione aziendale nel 2020.

