Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dott. Samir J. Serhan Amministratore Delegato

RIYADH, Arabia Saudita, 2 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Acwa, la più grande società privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, leader nella transizione energetica e pioniera dell'idrogeno verde, ha annunciato la nomina del Dott. Samir J. Serhan come Amministratore Delegato con decorrenza a partire dal 1 marzo 2026. In linea con la naturale evoluzione dei mandati dirigenziali e con il rigoroso quadro di governance di Acwa, il Consiglio di Amministrazione della società quotata in Arabia Saudita ha effettuato questa nomina nell'ambito di un processo pianificato e strutturato di transizione e successione della leadership, supervisionato dal Comitato per le Nomine e le Remunerazioni del Consiglio di Amministrazione della società. Il Consiglio e l'ex Amministratore Delegato Marco Arcelli hanno concordato di attuare il processo di successione pianificato per garantire continuità e stabilità. La direzione a lungo termine della società rimane invariata.

Da quando è entrato in Acwa l'anno scorso come Presidente per l'Arabia Saudita e il Medio Oriente, il dottor Serhan ha lavorato a stretto contatto con il team dirigenziale ed è pienamente preparato ad assumersi questa nuova responsabilità. In precedenza, il Dott. Serhan è stato Chief Operating Officer della società statunitense Air Products, dove era responsabile a livello globale dell'attività operativa della società e dell'esecuzione del progetto con responsabilità P&L per le Americhe, l'Asia, l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e l'India. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità in diversi settori, tra cui tecnologia, ingegneria globale, produzione e attrezzature presso Air Products. All'inizio della sua carriera è stato presidente della divisione Hydrogen di Praxair. Nei quattordici anni precedenti, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso il Gruppo Linde negli Stati Uniti e in Germania, fino a diventare amministratore delegato di Linde Engineering. Il Dott. Serhan vanta oltre trent'anni di esperienza nella leadership globale di organizzazioni industriali e infrastrutturali su larga scala, con una solida esperienza nel guidare la trasformazione operativa, rafforzare le capacità istituzionali e realizzare una crescita disciplinata e redditizia in ambienti complessi e ad alta intensità di capitale.

Mohammad Abunayyan, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Acwa, ha dichiarato: "Acwa è oggi un'azienda leader in Arabia saudita e a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua e dell'idrogeno verde e la nostra posizione continua a rafforzarsi. Siamo grati per la leadership di Marco nel far progredire la strategia di Acwa e nell'accelerare il nostro percorso di crescita. Questa transizione di leadership strutturata riflette la forza della nostra governance e la solidità della nostra piattaforma di business. La nostra direzione strategica rimane ben chiara e invariata. Siamo lieti di dare il benvenuto al Dott. Samir Serhan nel suo nuovo ruolo di CEO di Acwa".

Il Dott. Samir J. Serhan, CEO entrante di Acwa, ha dichiarato: "Ogni giorno ci offre nuove opportunità di aiutare i nostri clienti e soddisfare i pressanti bisogni in termini di energia e di acqua in tutto il mondo. Sono onorato di guidare Acwa in un momento cruciale poiché l'azienda accelera la crescita globale redditizia nel campo delle energie rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua e delle soluzioni di idrogeno verde, incluso l'avanzamento dell'idrogeno verde per decarbonizzare le industrie pesanti, al fine di fornire un impatto scalabile e sostenibile in tutto il mondo. Non vedo l'ora di lavorare con i nostri talentuosi team Acwa in tutto il mondo per consolidare i progressi che abbiamo raggiunto e plasmare il prossimo capitolo del nostro viaggio".

Marco Arcelli, CEO uscente di Acwa, ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni, il portafoglio di Acwa è raddoppiato e siamo sulla buona strada per raddoppiarlo di nuovo entro il 2030, ridimensionando sia la nostra impronta che il nostro impatto. Acwa produce attualmente circa il 25% dell'acqua di mare desalinizzata del mondo. Ci siamo espansi in nuovi mercati, tra cui Azerbaigian, Cina, Kuwait e Senegal, promuovendo al contempo le opportunità di esportazione di energia dall'Arabia Saudita e consolidando la nostra leadership nel settore delle molecole verdi. Ciò che abbiamo raggiunto riflette la portata della nostra ambizione, la disciplina della nostra esecuzione, la dedizione delle nostre persone e la fiducia dei nostri partner".

Acwa supporta la sicurezza energetica e idrica e l'affidabilità dell'approvvigionamento, che sono priorità fondamentali per la resilienza economica e il benessere delle comunità in tutto il mondo. Oggi, Acwa fornisce acqua potabile pulita a quasi 34 milioni di persone ed elettricità a quasi 76 milioni di persone ogni giorno.

Informazioni su Acwa

Acwa (TADAWUL: 2082) è una società quotata in Arabia Saudita e la più grande società privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, pioniera nella produzione dell'idrogeno verde e leader nella transizione energetica globale. Registrata e fondata nel 2004 a Riyadh, in Arabia Saudita, Acwa impiega oltre 4.000 persone ed è attualmente presente in 15 paesi in Medio Oriente, Africa, Asia centrale e Sud-Est asiatico. Il portafoglio di Acwa comprende 111 progetti in esercizio, in sviluppo avanzato o in costruzione con un valore di investimento di 430 miliardi di SAR (114,8 miliardi di USD) e la capacità di generare 93 GW di energia (di cui 52 GW da fonti rinnovabili) e gestire 9,3 milioni di m3/giorno di acqua desalinizzata. L'energia e l'acqua vengono fornite all'ingrosso per soddisfare le esigenze delle utility statali e delle industrie nell'ambito dei contratti di fornitura a lungo termine (off-take) e dei modelli di outsourcing dei servizi di pubblica utilità e di partnership pubblico-privato.

Per saperne di più: www.acwapower.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-consiglio-di-amministrazione-di-acwa-nomina-il-dott-samir-j-serhan-amministratore-delegato-302700922.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.