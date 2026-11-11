Il Summit Yeastar Day 2026 riunisce i partner globali per plasmare la prossima era della crescita

XIAMEN, Cina, 11 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, provider UCaaS globale, ha accolto a Xiamen partner provenienti da tutto il mondo dal 2 al 4 novembre in occasione del Summit Yeastar Day 2026. In occasione del 20° anniversario dell'azienda, l'evento di tre giorni ha esplorato come AI, comunicazioni cloud e collaborazione con il canale possano creare nuove opportunità di crescita all'insegna del tema "Grow the Next Power".

"Vent'anni fa, Yeastar è nata con una visione chiara: rendere le comunicazioni aziendali più semplici e accessibili", ha dichiarato Arya Zhou, Head of Global Sales di Yeastar. "Oggi, mentre l'AI trasforma il nostro settore, portiamo avanti questa visione, trasformando la tecnologia in valore concreto e offrendo ai partner piattaforme, flessibilità e supporto per costruire attività più solide. Il prossimo capitolo verrà plasmato insieme."

Una visione condivisa del futuro

Yeastar ha presentato la propria roadmap di prodotto, evidenziando la continua evoluzione di P-Series Phone System e le applicazioni pratiche dell'AI per il coinvolgimento dei clienti e le attività aziendali. Piattaforma di comunicazione NovoOne ha offerto ai provider di servizi una base per creare, personalizzare con il proprio brand e ampliare servizi di comunicazione multi-tenant con un maggiore controllo.

I partner hanno contribuito alla discussione con la propria esperienza. Le discussioni sull'adozione dell'AI, sui softphone UC e sui progetti dei clienti hanno approfondito il significato concreto di queste tecnologie nelle attività quotidiane. I loro contributi hanno collegato la direzione di sviluppo dei prodotti Yeastar alle esigenze dei mercati locali.

Crescere insieme, oltre la tecnologia

Ispirato alla pittura cinese a inchiostro, il summit ha invitato i partner a immergersi in una tela vivente di cultura e connessioni. Dalla sperimentazione della tradizionale arte del frottage alla scoperta delle tradizioni del tè durante le escursioni locali, i partner hanno condiviso esperienze che li hanno avvicinati alla Cina e gli uni agli altri. Le celebrazioni dell'anniversario hanno proseguito nello stesso spirito, rendendo omaggio alle persone e alle partnership che hanno accompagnato il percorso ventennale di Yeastar.

Durante tutto il summit, un messaggio è rimasto chiaro: una crescita sostenibile si fonda su tecnologia, fiducia, esperienze condivise e competenze locali. Mentre Yeastar apre il prossimo capitolo della propria storia, continuerà a collaborare con il proprio ecosistema globale di partner per crescere insieme.

Informazioni su Yeastar

Yeastar è un provider UCaaS globale impegnato a favorire il successo del canale. Aiutiamo i provider di servizi a crescere in modo redditizio grazie ai nostri sistemi e alle nostre piattaforme di comunicazione basati sull'AI per telefonia aziendale, contact center, messaggistica e collaborazione. Guidata da una filosofia "easy-first" e supportata da un portafoglio completo che comprende hardware, software e cloud multi-tenant, oltre che da un solido ecosistema e dal pieno supporto white-label, Yeastar mette oltre 9.000 partner nelle condizioni di offrire innovazioni affidabili e all'avanguardia a più di 650.000 utenti in tutto il mondo. Visita www.yeastar.com per ulteriori informazioni.

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