Il TCL LINKHUB HH516 diventa il primo CPE FWA 5G dedicato al mondo a ottenere la certificazione prplWare

PARIGI, 5 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- TCL, leader mondiale nel settore dell'elettronica di consumo, ha annunciato oggi che il TCL LINKHUB HH516, un CPE 5G progettato specificamente per applicazioni Fixed Wireless Access (FWA), è il primo dispositivo di questo tipo al mondo a ottenere la certificazione prplWare 4.0 dalla prpl Foundation.

Combinando una piattaforma software aperta certificata con connettività intelligente 5G e Wi-Fi 7, l'HH516 aiuta i fornitori di servizi a semplificare l'integrazione e a fornire servizi a banda larga differenziati a case e imprese.

Implementazione e funzionamento più flessibili con software aperto certificatoLa certificazione prplWare convalida l'integrazione del software prplWare autentico e richiede il superamento dei test applicabili relativi a prplOS e alle High-Level API.

Costruita su questa base certificata, l'architettura software aperta e modulare dell'HH516 aiuta gli operatori a:

"Con la sempre maggiore adozione del FWA 5G, gli operatori hanno bisogno di una base software affidabile che supporti sia l'implementazione del servizio che le operazioni a lungo termine", ha affermato Jesse Wu, General Manager dell'unità aziendale AIoT di TCL. "Con l'HH516 certificato da prplWare, miriamo ad aiutare i nostri clienti a dedicare meno tempo all'integrazione e più tempo allo sviluppo di servizi che soddisfino le esigenze in continua evoluzione delle famiglie e delle imprese".

Ottimizzazione delle prestazioni di rete con connettività ad alta velocità e IAOltre alla sua flessibilità, l'HH516 combina la connettività ad alta velocità con l'ottimizzazione della rete basata sull'IA. Con velocità 5G fino a 7,01 Gbps, BE7200 dual-band Wi-Fi 7 che offre velocità fino a 7,2 Gbps, supporto fino a 512 dispositivi connessi e antenne cellulari a elevato guadagno con guadagno massimo fino a 13 dBi, l'HH516 offre una potente connettività per abitazioni, uffici, spazi commerciali e eventi su piccola scala.

Utilizzando il riconoscimento del traffico basato sull'IA, l'HH516 identifica i requisiti di rete delle applicazioni e assegna la priorità in modo dinamico al traffico per contribuire a migliorare le prestazioni delle applicazioni ad alta priorità e sensibili alla latenza.

La gestione dell'alimentazione adattiva basata sull'IA regola automaticamente le modalità di alimentazione del dispositivo in base al comportamento dell'utente e all'utilizzo della rete, senza necessità di configurazione manuale.

Presentazione dell'HH516 al prpl Summit e all'evento Network X 2026TCL presenterà l'HH516 al prpl Summit e al Network X 2026, mettendo in evidenza l'integrazione del software certificato prplWare e le funzionalità di ottimizzazione della rete basate sull'intelligenza artificiale dedicate ai servizi broadband degli operatori.

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