IL TOUGHBOOK G3 AD ALTA DURATA STABILISCE NUOVI STANDARD PER I TABLET ROBUSTI

L'autonomia della batteria senza pari, la maggiore mobilità e l'elaborazione AI all'edge rendono il G3 l'unica scelta per accedere a flussi di lavoro critici negli ambienti impegnativi.

WIESBADEN, Germania, 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il nuovo Panasonic TOUGHBOOK G3 rappresenta un grande passo avanti per i tablet robusti. La nuova struttura del pacco batteria Panasonic offre una longevità e una scelta senza pari, mentre il suo design leggero, agile e modulare è progettato per gli operatori mobili sul campo nella difesa, servizi di emergenza, delle utility, del rilievo, della produzione manifatturiera, della logistica e dell'automotive.

La durata della batteria rompe gli schemiLa nuova tecnologia delle batterie Panasonic nel G3 aumenta la durata della batteria del 39%,[1] permettendo agli utenti di selezionare tre batterie diverse, che offrono rispettivamente 8,5 ore, 17 e 24 ore di utilizzo per carica[2]. La batteria da 99Wh del G3, la batteria con la maggiore capacità disponibile su qualsiasi TOUGHBOOK, è progettata per i turni più lunghi, quando l'accesso ad applicazioni basate su IA e ad alto consumo energetico sul campo è una priorità.

Il G3 offre anche la funzione di batteria 'hot-swappable', con una nuova batteria 'bridge' opzionale che consente di sostituire la batteria senza interrompere il funzionamento e senza spegnere il dispositivo.

Agilità di nuova generazioneIl G3 offre una mobilità rugged leggera e compatta in un formato versatile. Il suo display da 10,1 pollici e il design portatile lo rendono facile da trasportare e utilizzare in veicoli e spazi ristretti. È adattabile e agile per qualsiasi applicazione, sia come tablet convenzionale, sia installato sui veicoli dei servizi di emergenza o sui carrelli elevatori nei magazzini, contribuendo a ottimizzare i flussi della supply chain e della logistica.

Prestazioni IA senza pariCome TOUGHBOOK AI PC avanzato, il G3 offre prestazioni rugged di nuova generazione con l'ultima piattaforma Intel® Core™ Ultra Series 3 e dispone di RAM[3] dual-channel. Questo offre ai team mobili la velocità, la reattività e la base predisposta per l'IA necessarie per gestire flussi di lavoro complessi su Windows 11 Pro. Dotato delle funzionalità Copilot+, il G3 può raccogliere, memorizzare e analizzare dati mission-critical sull'edge senza dover dipendere da una connessione cloud continua.

Connettività robustaIl G3 offre connettività Wi-Fi 7, con funzionalità opzionali 4G o 5G standalone. Le reti 5G standalone e private sono ideali per i lavoratori sul campo che necessitano di una connettività immediata nelle aree più remote. Nel settore della difesa, questo livello di connettività è essenziale per comunicazioni a bassa latenza e alta velocità.

Rinomata affidabilità e sicurezza PanasonicProgettato per essere confrontato con gli standard IP66[4] per l'ingresso di polvere e acqua, il G3 è stato testato per vibrazioni secondo le specifiche[5] MIL-STD 810H, può resistere a cadute di 180 cm e opera a temperature comprese tra -29°C e 63°C.

Come PC Windows 11 Secured-core, il G3 protegge utenti, dispositivi e dati con l'autenticazione identity-first. Come per tutti i dispositivi TOUGHBOOK, gli utenti possono configurare la propria flotta G3 con TOUGHBOOK Guard[6]. Questa sicurezza basata su firmware embedded convalida continuamente la configurazione hardware del dispositivo rispetto a una base approvata. Questo garantisce che solo i componenti autorizzati rimangano attivi prima che il sistema operativo venga caricato.

[1] Rispetto al G2mk3. Testato con il benchmark MobileMark® 30.[2] Testato con il benchmark MobileMark® 30.[3] Solo modelli da 32GB e 64GB.[4] Attualmente certificato secondo gli standard IP65. Risultati IP66 disponibili nel quarto trimestre 2026. G2mk3 certificato secondo gli standard IP65.[5] Sarà testato da un laboratorio indipendente di terze parti in confromità allo standard MIL-STD-810H e IEC60529, Sezioni 13,4, 13.6.2, 14.2.5 e 14.3 nel 2026. Questo test di prestazioni non garantisce danni o malfunzionamenti.[6] Disponibile solo se configurati prima della produzione.

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