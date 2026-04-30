Inprimepay accelera in Europa: zero fee di ingresso e app multilingua per conquistare Svizzera, Austria e Germania

Milano, 30 aprile 2026 – Inprimepay accelera la propria espansione europea e annuncia l'ingresso operativo nei mercati di Svizzera, Austria e Germania, dopo aver superato la soglia dei 6.000 merchant attivi in Italia. Una crescita che consolida la posizione dell'azienda nel comparto della payment orchestration e che ora si traduce in una strategia di internazionalizzazione mirata su tre delle economie più solide e digitalmente mature dell'Europa continentale.

L'azienda, specializzata nell'orchestrazione dei pagamenti per il retail fisico e omnicanale, punta a replicare oltreconfine il modello già consolidato sul mercato domestico: un'infrastruttura unica che integra pagamenti digitali, soluzioni rateali (BNPL) e incasso immediato per gli esercenti, in una logica di piena interoperabilità tra canali fisici e digitali. Un approccio che risponde a una delle esigenze più sentite dai retailer europei, ovvero la possibilità di governare in modo centralizzato flussi di incasso sempre più frammentati tra POS, e-commerce, link di pagamento e wallet digitali.

Per sostenere la penetrazione nei nuovi mercati, Inprimepay introduce una leva commerciale particolarmente aggressiva: nessuna fee di ingresso per i merchant, con l'obiettivo di abbattere le barriere all'adozione e accelerare la diffusione della piattaforma. Una scelta che si inserisce nella filosofia di trasparenza dei costi che ha caratterizzato il brand fin dal lancio sul mercato italiano, dove l'assenza di canoni fissi nascosti ha rappresentato uno dei principali driver di acquisizione nel segmento delle piccole e medie imprese.

A supporto dell'espansione, è già disponibile sul Google Play Store e sull'Apple App Store l'app gestionale ufficiale di Inprimepay, progettata per operare in modalità multilingua e multi-valuta. Lo strumento consente agli esercenti di gestire incassi, transazioni e riconciliazioni da un'unica interfaccia, con un'esperienza utente pensata per ridurre al minimo la curva di apprendimento e per integrarsi con i principali software gestionali già in uso negli esercizi commerciali.

«Stiamo entrando in mercati maturi con un approccio molto chiaro: semplificazione, velocità di attivazione e zero costi iniziali per il merchant», ha dichiarato Gennaro Scotto di Carlo, CEO e fondatore di Inprimepay. «I retailer di Germania, Austria e Svizzera operano in contesti tecnologicamente avanzati, ma chiedono strumenti che riducano la complessità operativa, non che la aumentino. Il nostro obiettivo è diventare lo standard europeo per l'orchestrazione dei pagamenti in negozio e omnicanale, offrendo un'unica piattaforma capace di unire incassi fisici, e-commerce, soluzioni rateali e riconciliazione automatica nel pieno rispetto degli standard PSD2 e PCI-DSS».

Il modello Inprimepay consente ai retailer di offrire ai propri clienti pagamenti tramite QR code e Pay by Link, con accesso integrato a carte, bonifici e soluzioni rateali, mantenendo un'esperienza fluida lato utente e l'incasso immediato lato merchant. Una combinazione che, secondo i dati raccolti sui clienti italiani, ha contribuito ad aumentare in modo misurabile sia il tasso di conversione al checkout sia lo scontrino medio, due indicatori centrali per la marginalità del retail moderno.

L'espansione nei Paesi DACH e in Svizzera rappresenta un passaggio strategico in un contesto europeo sempre più orientato a soluzioni flessibili, integrate e conformi ai più stringenti standard normativi. La domanda di piattaforme in grado di unire performance commerciale e robustezza infrastrutturale è in costante crescita, e Inprimepay si propone come interlocutore unico per quei retailer che intendono governare la complessità dei pagamenti senza rinunciare alla velocità di esecuzione.

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