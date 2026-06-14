circle x black
Cerca nel sito
 

Tragedia in Croazia, scontro tra catamarano e barca a vela: 3 morti e 1 disperso

L'incidente è avvenuto nelle acque tra le isole croate di Šolta e Brač, quando un'imbarcazione passeggeri gestita da una compagnia privata croata si è scontrata con una barca a vela battente bandiera francese, che è poi affondata

Mare in Croazia - (Ipa)
Mare in Croazia - (Ipa)
14 giugno 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono morte e una risulta dispersa in seguito alla collisione avvenuta oggi tra un grande catamarano con a bordo oltre 120 persone e una barca a vela nel Mar Adriatico, al largo delle coste croate. Lo hanno annunciato le autorità di Zagabria. L'incidente è avvenuto nelle acque tra le isole croate di Šolta e Brač, quando un'imbarcazione passeggeri gestita da una compagnia privata croata si è scontrata con una barca a vela battente bandiera francese, che è poi affondata, ha precisato il ministero degli Affari Marittimi e dei Trasporti croato.

CTA

Al momento dell'incidente, a bordo del catamarano si trovavano 118 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. A bordo della barca a vela c'erano otto persone: tre sono morte, una risulta dispersa, mentre gli altri quattro passeggeri sono stati tratti in salvo in mare. Non sono state specificate la nazionalità delle vittime né la dinamica dell'incidente. Il quotidiano regionale Slobodna Dalmacija ha riportato, citando fonti non ufficiali, che le vittime erano ceche.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
collisione catamarano barca a vela Mar Adriatico incidente marittimo
Vedi anche
Editoria, Tajani: "Garantire sempre libertà espressione e di pensiero"
Conte: "Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti"
News to go
Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo
Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"
News to go
Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare
News to go
Esche avvelenate per gli animali, l'emergenza silenziosa in Italia
Pichetto Fratin: "Chiusura Ilva sarebbe sconfitta Italia. Accise? Vediamo se firma a Ginevra" - Video
Russell Crowe pronto a conquistare il Taormina Film Festival - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza