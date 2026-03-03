Juventus, 2,6 milioni di visualizzazioni per la collaborazione social con un freestyler britannico

Quasi 2,6 milioni di visualizzazioni e oltre 60 mila interazioni per un contenuto pubblicato sull’account Instagram ufficiale della Juventus. Sono i numeri registrati il 18 novembre 2025 dalla collaborazione tra il club bianconero e il freestyler britannico Radheya Marca, tra i profili più seguiti nel panorama del calcio digitale nel Regno Unito.

Il video ha totalizzato 2.597.998 views e 60.036 interazioni, dati che confermano l’efficacia dell’operazione in termini di reach e coinvolgimento. L’iniziativa si inserisce nel solco delle strategie adottate dai top club europei per rafforzare la presenza sulle piattaforme social e intercettare le fasce di pubblico più giovani.

Radheya Marca conta attualmente 2,1 milioni di follower su TikTok e quasi un milione su Instagram. È stato inserito al 14° posto nella Top 30 UK Football Influencers stilata da FeedSpot, graduatoria che monitora l’impatto dei creator legati al mondo del calcio nel contesto britannico.

Nel suo percorso figurano la partecipazione al torneo globale 3v3 Ronaldinho Street Team, l’esperienza con Five FC alla Kings League e la presenza alla tappa finale del GOAT Tour, evento nel quale è stato celebrato da Lionel Messi.

L’operazione con la Juventus evidenzia la crescente integrazione tra calcio professionistico e creator economy. In un contesto in cui l’attenzione si concentra sempre più su formati brevi e contenuti verticali, le collaborazioni con figure radicate nella cultura dello street football rappresentano uno strumento per ampliare la fanbase internazionale e consolidare il posizionamento digitale dei club.

I numeri registrati dal contenuto pubblicato il 18 novembre offrono un’indicazione della portata del fenomeno e della rilevanza strategica che le partnership con creator stanno assumendo nel marketing sportivo contemporaneo.

