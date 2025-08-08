Kaspersky Extended Detection and Response premiata da ISG

Milano, 7 agosto 2025

Kaspersky è stata premiata come Global Product Challenger e Market Leader in Brasile per lasua soluzione Extended Detection and Response (XDR). Si tratta del terzo anno consecutivo in cui Kaspersky riceve questo riconoscimento da parte di ISG, una delle principali società di ricerca e consulenza, a conferma delle elevate capacità delle soluzioni Kaspersky nell'affrontare minacce informatiche sofisticate.

La ricerca di ISG Provider Lens 2025 – Cybersecurity – Services and Solutionsvaluta i fornitori di software e servizi a livello globale attraverso un processo articolato in più fasi, classificandoli secondo la metodologia di ISG Research. In una sezione dedicata all’Extended Detection and Response (XDR), l’agenzia evidenzia la completezza dei servizi offerti e la presenza sul mercato dei principali fornitori globali di soluzioni XDR. Inoltre, valuta come tali soluzioni contribuiscano a migliorare la visibilità e il rilevamento coerente delle minacce, supportando le aziende con risorse limitate con approfondimenti basati sui dati e una perfetta integrazione.

Il riconoscimento di Kaspersky come Leader nella categoria XDR in Brasile conferma la forte presenza dell’azienda sul mercato locale e il suo posizionamento altamente competitivo. Inoltre, lo status di Kaspersky come Global Product Challenger nella stessa categoria riflette la sua solida offerta di prodotti con eccellenti servizi e stack tecnologici, che offrono una gamma estesa e approfondita di funzionalità.

Kaspersky Next XDR Expert è una soluzione di cybersecurity all’avanguardia, progettata per proteggere le aziende dalle minacce più sofisticate. La piattaforma offre visibilità completa, correlazione avanzata e automazione attraverso un’ampia gamma di strumenti di risposta e fonti di dati, tra cui endpoint, reti e ambienti cloud. Grazie a queste funzionalità, Kaspersky Next XDR Expert fornisce una visione completa della sicurezza aziendale, assicurando che nessuna minaccia potenziale venga trascurata.

Gli esperti di ISG evidenziano che la soluzione Kaspersky Next XDR Expert si distingue in particolare per le sue avanzate capacità di analisi basate sull’intelligenza artificiale, la rapidità nella risposta agli incidenti, la flessibilità nell’integrazione con strumenti di terze parti e la gestione centralizzata che garantisce visibilità e controllo completi su tutti gli ambienti aziendali. Gli analisti sottolineano inoltre come l’interfaccia intuitiva della piattaforma contribuisca ad accelerare le attività di indagine e a semplificare i flussi di lavoro dei team di sicurezza.

“Kaspersky offre un approccio integrato, che combina intelligence globale, una visione unificata delle minacce e risposte coordinate. Questo garantisce una maggiore efficienza alle aziende che necessitano di una protezione end-to-end in ambienti dinamici e regolamentati”, ha commentato João Mauro, Lead Analyst di ISG Provider Lens.

“Siamo lieti di ricevere riconoscimenti internazionali come questo, che riflettono il nostro impegno costante nello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica affidabili e di alta qualità, capaci di offrire un valore reale alle aziende di tutto il mondo. Questo premio ci motiva a continuare a innovare e migliorare i nostri prodotti per proteggere al meglio i nostri clienti dalle minacce in continua evoluzione”,ha affermato Ilya Markelov, Head of Unified Platform Product Line di Kaspersky.

I risultati della ricerca ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions and Services Quadrant, sono disponibili al seguente link.

Per ulteriori informazioni riguardo Kaspersky Next XDR Expert, visitare il sito web.

ISG

ISG è una società globale di ricerca e consulenza tecnologica specializzata nel campo dell'intelligenza artificiale. Partner affidabile di oltre 900 clienti, tra cui 75 delle 100 principali aziende mondiali, ISG è da anni leader nel settore dei servizi tecnologici e aziendali ed è oggi in prima linea nello sfruttamento dell'intelligenza artificiale per aiutare le aziende a raggiungere l'eccellenza operativa e crescere rapidamente. L'azienda, fondata nel 2006, è conosciuta per fornire i propri dati di mercato, la profonda conoscenza degli ecosistemi dei fornitori e l'esperienza dei suoi 1.600 professionisti in tutto il mondo che lavorano in sinergia per aiutare i clienti a massimizzare il valore dei loro investimenti tecnologici. Per ulteriori informazioni, visitare il sitowww.isg-one.com.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

