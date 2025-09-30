Kaspersky presenta Notification Protection per Android, sistema anti-phishing avanzato per dispositivi mobile

Milano 30 settembre, 2025 - Kaspersky lancia una nuova funzione all'interno della sua app mobile per Android: Notification Protection. Si tratta di uno strumento anti-phishing per le notifiche dei servizi di messaggistica e degli SMS. Quando la funzione è attiva, Kaspersky per Android individua e rimuove i link pericolosi e sospetti nelle notifiche dei dispositivi mobili, proteggendo gli utenti dai tentativi di phishing. Notification Protection è già stata attivata da oltre 166 mila utenti e ha dimostrato la sua efficacia in tutti i casi.

Nella prima metà del 2025, le funzionalità di protezione anti-phishing di Kaspersky hanno bloccato oltre 2 milioni di tentativi di clic su link di phishing o di truffa su dispositivi Android in tutto il mondo. Dall'ultimo report sul phishing di Kaspersky, emerge che ora gli strumenti di intelligenza artificiale consentono attività di phishing altamente personalizzate attraverso le app di messaggistica, aumentando il pericolo e rendendo più difficile il tracciamento.

Per combattere efficacemente le minacce emergenti e rendere più efficace il rilevamento di phishing, Kaspersky ha introdotto la funzione Notification Protection in grado di rilevare i link dannosi presenti nelle app di messaggistica, negli SMS e nelle notifiche provenienti da qualsiasi altra app.

Anti-phishing avanzato

Il rilevamento del phishing di Kaspersky offre una protezione multilivello, garantendo che ogni link aperto dall'utente sul proprio dispositivo sia sicuro:

Navigazione sicura: il primo livello di protezione, che controlla gli URL e avvisa gli utenti della presenza di potenziali siti di phishing nei loro browser[1]. Messaggistica sicura: rileva i link dannosi nelle app di messaggistica e mostra un avviso popup direttamente all'interno dell'app. Protezione delle notifiche: analizza le notifiche in entrata su tutte le app, inclusi i servizi di messaggistica e gli SMS, per identificare e rimuovere link pericolosi e sospetti prima ancora che l'utente apra l'app.

Attivando la nuova funzione, l'utente riceve avvisi tramite notifiche push e avvisi in-app, che lo aiutano a evitare di aprire link pericolosi all'interno di app di messaggistica popolari come Telegram, WhatsApp e Viber o qualsiasi altra applicazione.

La funzione è operativa anche con lo schermo spento e con la modalità “Non disturbare” attiva, garantendo così una protezione continua agli utenti. Sebbene la funzione non sia disponibile se le notifiche di una chat o di un utente specifico sono disattivate, la funzione di messaggistica sicura sarà comunque in grado di rilevare i link dannosi all'interno dell'app.

Come attivare la protezione delle notifiche

La funzione di protezione delle notifiche è già disponibile nell'ultima versione di Kaspersky per Android. Dal suo lancio tecnico, ha già impedito di cliccare su oltre 3,5 mila link dannosi. Per accedere a questa funzionalità, gli utenti devono seguire due semplici passaggi:

1. Aprire il menu di Kaspersky per Android: Tutte le funzioni → sezione Messaggistica sicura → attivare Controlla notifiche.

2. Concedere a Kaspersky l'accesso alle notifiche e abilitare l'accessibilità.

Kaspersky si impegna per fornire agli utenti una protezione eccellente contro varie minacce informatiche, potenziando le sue soluzioni consumer con nuove funzionalità e soluzioni tecnologiche avanzate, come algoritmi basati sul machine learning. La protezione anti-phishing di Kaspersky è basata sulla tecnologia OCR (Optical Character Recognition), in grado di riconoscere il testo dannoso nascosto all'interno delle immagini presenti su un sito di phishing o nelle app di messaggistica. Inoltre, è presente un modello brevettato di machine learning basato su esempi di siti sia di phishing che legittimi.

"Ogni anno assistiamo a un aumento del numero di attacchi di phishing e truffe. I cybercriminali utilizzano attivamente nuovi canali, rendendo le truffe più mirate e difficili da riconoscere. È molto comune perdere la concentrazione durante la lettura dei messaggi e cliccare su link dannosi, diventando così vittime dei truffatori. La nuova funzione Notification Protection di Kaspersky per Android è stata progettata per eliminare questo potenziale rischio e avvisare i clienti dei pericoli nascosti. Ora gli utenti possono sfruttare al massimo le comunicazioni tramite messenger e navigare senza temere di imbattersi in link di phishing, nemmeno tramite le notifiche. La protezione anti-phishing aggiuntiva è un'altra importante tappa nella salvaguardia di ogni aspetto della vita digitale dei nostri clienti", ha commentato Marina Titova, Vicepresidente, Consumer Business di Kaspersky.

È possibile scaricare Kaspersky per Android al seguente link.

[1]Compatibile con browser basati su Chrome: Chrome, Firefox, Yandex ecc.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

