Khyentse Norbu, film-maker acclamato a livello internazionale, presenta alla prima mondiale virtuale dell’11 maggio 2024 il suo capolavoro "Pig at the Crossing", a cui è stato negato l’accesso ai festival

THIMPHU, BHUTAN - Media OutReach Newswire - 9 maggio 2024 - Il rinomato film-maker Khyentse Norbu, acclamato per opere influenti come "La Coppa" e "Maghi e viaggiatori", presenta il suo ultimo capolavoro cinematografico "Pig at the Crossing", nato in collaborazione con un gruppo di giovani film-maker bhutanesi. Questo progetto si allontana coraggiosamente dalle convenzioni della produzione cinematografica e fa da trampolino di lancio per voci emergenti di indubbio talento, per molte delle quali questa impresa rappresenta la prima esperienza cinematografica.

https://www.youtube.com/watch?v=eeMNeB-U0k0

Nonostante non sia stato accettato da 30 affermati festival cinematografici, "Pig at the Crossing" non rinuncia a raccontare la sua storia al pubblico di tutto il mondo grazie a un'innovativa prima virtuale. Evitando i canali di distribuzione tradizionali, il film aggira gli intermediari e offre agli spettatori un rapporto diretto con i suoi creatori.

La prima virtuale, prevista per l'11 maggio 2024, si articola in cinque proiezioni per i diversi fusi orari e permette così al pubblico di scegliere una fascia adatta alle proprie esigenze. Per i biglietti e ulteriori informazioni sulla prima virtuale visitare https://www.pigcrossing.film/worldpremiere

In un mondo in cui spesso il potere di definire il discorso artistico è accentrato nelle mani di pochi, la decisione di non seguire le vie tradizionali sottolinea la ricerca di autenticità dei film-maker e il loro impegno diretto con il pubblico. Invitando gli spettatori a sperimentare di persona "Pig at the Crossing", i suoi creatori promuovono un viaggio avvincente che supera i confini geografici.

Informazioni su Pig at the Crossing (2024)

Durata: 119 minuti

Lingue: dzongkha e inglese

Scritto e diretto da: Khyentse Norbu

Produzione: Norling Studios, Thimphu, Bhutan

Logline:

Un giovane muore improvvisamente a causa di un incidente e si trova alle prese con un mondo sconosciuto tra la morte e la rinascita.

Sinopsi:

DOLOM, 29, un appassionato creatore di contenuti su YouTube che ha da poco ricevuto la nomina di insegnante in Bhutan, ha una storia di una notte con una donna sposata, DEKI, 32. Quando scopre che è incinta, Dolom architetta un piano per nascondere l'avventura e salvare la propria reputazione. Mentre si reca all'appuntamento con Deki, Dolom rimane coinvolto in un incidente motociclistico e si risveglia in un mondo strano e confuso.

Inizia lentamente a capire di essere, in realtà, morto. Con l'aiuto di una guida misteriosa, Dolom esplora questo regno intermedio e si confronta con il suo passato e con le conseguenze delle proprie azioni. Quando il tempo si esaurisce improvvisamente intorno a lui si trova davanti alla scelta tra riparare i torti commessi e liberarsi dell'attaccamento al suo io precedente o rimanere intrappolato in uno stato intermedio indistinto per l'eternità.

Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.pigcrossing.film.