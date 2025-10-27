circle x black
La Fondazione Rubes Triva a Ecomondo 2025: innovazione, cultura della sicurezza e sostenibilità al centro

FRT - Ecomondo
27 ottobre 2025 | 10.59
LETTURA: 3 minuti

Dal 4 al 7 novembre

Padiglione D3 – Stand. 413

Quartiere Fieristico di Rimini

Roma, 27 ottobre 2025. Dal 4 all’8 novembre 2025 la Fondazione Rubes Triva sarà protagonista a Rimini ad Ecomondo 2025, la fiera che riunisce industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni nel dialogo continuo su economia circolare, transizione ecologica, green e blue economy.

Presso il Padiglione D3 – Stand n. 413, la Fondazione Rubes Triva proporrà un articolato programma di incontri, seminari e momenti di approfondimento rivolti a imprese, operatori e professionisti della sicurezza, della prevenzione e della sostenibilità.

Tra le principali iniziative in calendario, due seminari di alto profilo tecnico e formativo, validi come aggiornamento per Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori, RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE e Lavoratori, che vedranno la partecipazione di esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e aziendale.

Il primo seminario, in programma il 5 novembre dalle ore 13.30 alle 17.30, sarà dedicato al tema “Alta affidabilità organizzativa per la gestione dei rischi. Linee guida applicative e attività di supporto erogata dall’O.P.”(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSIhdNoEb2rHaLkhYyaOPeReEP6vZPuSBuwrkawsIvJtfNg/viewform?usp=send_form)

L’incontro, introdotto e moderato da Antonio Terracina (CTSS INAIL), approfondirà il ruolo dell’affidabilità organizzativa nella gestione dei rischi e nella diffusione della cultura della sicurezza.

Ad aprire i lavori sarà Stefania Tomaro (Direttore Fondazione Rubes Triva).

Tra i relatori: Massimo Battaglia (Università La Sapienza di Roma), Francesco Testa (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Lucina Mercadante (CTSS INAIL), Claudio Lallo (S.E.A. Servizi e Ambiente Campobasso) e Filippo Masella (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

Le conclusioni saranno affidate ad Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva.

Il secondo seminario si terrà il 6 novembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, e sarà dedicato al tema “Il risk management nei sistemi di gestione. Impatti positivi sulle strategie di business”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnD7h4CLgMny8b5x3evXP00oCnGyG-xvxixWlFATsj4DL2SQ/viewform

L’incontro, moderato da Filippo Gaudenzi (RAI), offrirà una panoramica sul ruolo strategico della gestione del rischio nei modelli organizzativi e nei processi aziendali orientati alla sostenibilità.

Ad aprire i lavori sarà Domenico Ruggiero (Amministratore Unico ASIA Napoli e Componente CdA FondazioneRubesTriva).

Seguiranno gli interventi di Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Stefano Sibilio (UNI – Ente Italiano di Normazione), Antonio Terracina e Ilaria Barra (CTSS INAIL).

Sono inoltre previste testimonianze aziendali da parte di ASIA Napoli S.p.A. con Gaspare Galasso, e SEI Toscana con Gianluca Paglia, Direttore Generale.

Le conclusioni saranno affidate ad Utilitalia

Infine, il6 novembre, dalle ore 15.00 alle 16.00, presso lo stand di Utilitalia (Hall B7-D7/001), si terrà la cerimonia di premiazione delle aziende finaliste del Premio “Buone Pratiche 2025”, promosso dalla Fondazione Rubes Triva per valorizzare le esperienze più significative e innovative in materia di sicurezza, salute e sostenibilità nei luoghi di lavoro.

Nel corso delle giornate di apertura e chiusura della fiera, il 4 e il 7 novembre, sarà attivo - su appuntamento - un info point dedicato a momenti di confronto e approfondimento sui principali ambiti di attività della Fondazione Rubes Triva.

In particolare, sarà possibile ricevere informazioni e consulenza su:

  1. Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG);
  2. Servizi erogati dalla Fondazione Rubes Triva;
  3. Attivazione di percorsi di assistenza personalizzati per le aziende;
  4. Formazione in realtà virtuale, con area test dimostrativa a disposizione dei visitatori.

Con la partecipazione a Ecomondo, la Fondazione Rubes Triva conferma il proprio ruolo di riferimento nella diffusione della cultura della sicurezza e della gestione sostenibile dei rischi, promuovendo modelli organizzativi che integrano prevenzione, innovazione e responsabilità sociale.

Per maggiori informazioni: https://www.fondazionerubestriva.info/

Contatti:
Immediapress
UFFICIO STAMPA
stampa@fondazionerubestriva.it
Delfina Bucci +39 334 6298588

Ecomondo Fondazione Rubes Triva sostenibilità cultura della sicurezza innovazione gestione dei rischi
