La mozzarella fresca nasce a bordo delle navi Moby

Moby ammiraglia
Moby ammiraglia
26 febbraio 2026 | 18.29
LETTURA: 2 minuti

Milano, 26 febbraio 2026 –Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, sono i traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, in servizio tutto l’anno fra Livorno ed Olbia con corse diurne e notturne, una vera e propria “metropolitana del mare” che collega la Sardegna all’Italia continentale, la più grande infrastruttura galleggiante in Italia.

Ma Moby Fantasy e Moby Legacy sono anche due straordinari mondi di ristorazione sul mare, con il format firmato Moby e Ligabue che ha rivoluzionato il concetto di cibo a bordo: “Gusti giusti”, un intero ponte dedicato ai punti di ristorazione, con ristorante gourmet, pizzeria, self service, pasta fresca, frutteria tanto altro e tutte le lavorazioni a vista, come in uno straordinario show cooking galleggiante, sempre contrassegnato da leggerezza, stagionalità e freschezza, con un’attenzione particolare alle materie prime. E innovazioni tecnologiche, dalle casse automatiche ai robottini che aiutano a sparecchiare, che velocizzano il servizio, collaborando e non sostituendo il personale.

In questo quadro, da oggi, sulle ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy arriva anche un vero e proprio caseificio sul mare, l’ “angolo del casaro” – realizzato insieme a “Latteria del Curatino”, un marchio di Podere dei Leoni e Comat - dove un mastro casaro preparerà mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce, davanti agli occhi dei passeggeri, che potranno consumarle direttamente, ma anche portarle a casa.

Dal punto di vista tecnico, il laboratorio di bordo consente una produzione continua e controllata. Ogni ciclo di lavorazione permette di realizzare circa nove chilogrammi di mozzarella ogni mezz’ora, garantendo freschezza assoluta e un ricambio costante del prodotto durante tutta la traversata.

E la stessa mozzarella freschissima sarà ovviamente alla base di tutte le preparazioni a bordo, dalla pizza, alle insalate, alla parmigiana, a tutti i piatti che la prevedono, di bufala o di latte vaccino, fra gli ingredienti.

Insomma, pure con la preparazione delle mozzarelle, su Moby Fantasy e Moby Legacy, anche il viaggio diventa vacanza. Ed eccellenza italiana.

