La nuova dash cam di Geotab basata sull'AI riduce i comportamenti di guida rischiosi fino al 95%, grazie ad avvisi vocali in cabina

ROMA, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. e le sue affiliate (“Geotab”), leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, ha annunciato il lancio della dash cam GO Focus Plus, basata sull’AI, e di una nuova piattaforma di video intelligence. La dash cam dual-face è progettata per rispondere a un’esigenza fondamentale del settore, offrendo un supporto proattivo direttamente in cabina, che aiuta gli autisti a correggere autonomamente i comportamenti di guida rischiosi. In un recente progetto pilota su larga scala, la funzionalità di coaching vocale ha contribuito a ridurre del 90% il mancato rispetto della distanza di sicurezza e del 95% l’utilizzo del telefono alla guida. Questo sistema trasforma ogni alert in un’opportunità di miglioramento, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti e generare un impatto misurabile sulla cultura della sicurezza nelle flotte.

Il settore dei trasporti sta attraversando un momento critico. In Italia, nel 2024, si è verificato un aumento delle vittime negli incidenti che coinvolgono gli autocarri, con 146 decessi (un +30,4% rispetto al 2023), secondo dati ACI-ISTAT. Un recente sondaggio di Geotab ha rilevato che gli stessi conducenti percepiscono un aumento degli incidenti stradali, ed il 34% degli intervistati italiani ha dichiarato di aver preso in considerazione l’idea di lasciare il proprio lavoro nel corso dell’anno precedente. Gli autisti che operano nel trasporto commerciale affrontano lunghe ore di lavoro, condizioni imprevedibili, difficoltà legate allo stress e al benessere psicofisico, e talvolta persino accuse infondate in caso di incidente. In parallelo, i gestori delle flotte devono far fronte ai costi in aumento, alla cruciale esigenza di garantire la sicurezza della propria forza lavoro e alla necessità di proteggere la reputazione aziendale. Queste sfide hanno un impatto umano ed economico profondo, andando a influenzare direttamente il benessere dei conducenti, la dinamicità dell’azienda e la sicurezza delle strade.

“Crediamo che una flotta sicura sia una flotta ben supportata”, ha dichiarato Charlie Elliott, Senior Vice President, Marketing & Marketplace di Geotab. “La nostra nuova piattaforma di video intelligence e la dash cam AI GO Focus Plus rappresentano un investimento concreto a supporto dei conducenti e della loro sicurezza. Unendo le potenzialità del video con la data intelligence di Geotab, offriamo ai conducenti un assistente a bordo in grado di aiutarli a correggere i rischi prontamente. Questo sistema consente ai fleet manager di andare oltre la revisione reattiva degli incidenti, promuovendo una cultura della sicurezza che protegga la risorsa più importante: le persone.”

La piattaforma di video intelligence di Geotab è progettata per evolversi costantemente. I suoi modelli avanzati di intelligenza artificiale perfezionano automaticamente le capacità di rilevamento e coaching a ogni aggiornamento, facendo sì che le flotte dispongano sempre degli strumenti più avanzati e accurati per anticipare i rischi, senza ulteriori carichi di lavoro dal punto di vista gestionale. L’architettura aperta della piattaforma è pensata per supportare una gamma di telecamere avanzate in continua espansione, con nuovi modelli e funzionalità previsti nei prossimi mesi.

La nuova piattaforma di video intelligence, insieme alla dash cam AI Go Focus Plus, rappresenta un passo avanti significativo nell’impegno di Geotab per la sicurezza delle flotte: integrando dati di guida e materiale video, offre una visione completa dei rischi e traccia il percorso verso il miglioramento. Si tratta di un nuovo capitolo per Geotab, che si impegna a supportare le flotte nella creazione di strade più sicure e attività operative più solide ed efficienti.

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 100 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 5 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

