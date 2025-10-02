L’agenzia Direzione Lavoro certificata per la Parità di Genere: un traguardo costruito negli anni

Roma, 2 .10.2025 In un mercato del lavoro in profonda trasformazione, le Agenzie per il Lavoro sono chiamate non solo a rispondere al cambiamento, ma a guidarlo. Direzione Lavoro lo fa a partire dall’interno, con un modello di leadership al femminile che rappresenta un’anomalia virtuosa nel panorama HR. Non si tratta di una scelta tattica, ma dell’espressione autentica di un’organizzazione nata già inclusiva.

A giugno l’azienda ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere: un risultato che conferma il percorso intrapreso e che, soprattutto, la proietta verso nuovi obiettivi. “Non è un punto di arrivo, ma la continuità di un cammino che portiamo avanti da tempo”, dichiara Massimiliano Aloi, CEO Di Direzione Lavoro. “Vogliamo continuare a generare valore partendo dalle persone: promuovere inclusione, pari opportunità e crescita condivisa.”

Un riconoscimento che nasce da una realtà in cui l’80% dei ruoli strategici è ricoperto da donne. “La nostra leadership ha un DNA femminile: è nata con socie fondatrici donne e non è stata mai una scelta forzata. Questa visione ci ha spinto a trasformare valori come cura, ascolto e partecipazione in pratiche quotidiane che definiscono la nostra cultura”, racconta Circelli, Responsabile HR.

La certificazione rappresenta quindi un punto di partenza per definire obiettivi sempre più importanti, con particolare attenzione alla tutela dei bisogni specifici, alla genitorialità, alla salute e al benessere complessivo delle persone. La crescita a doppia cifra degli ultimi anni rende ancora più importante mantenere coerenza e partecipazione. Per questo, accanto a strumenti interni, Direzione Lavoro ha avviato un percorso ESG insieme a partner specializzati, con l’obiettivo di coniugare sviluppo e responsabilità. “Ogni azione ha senso se si traduce in un impatto misurabile. La sfida è riuscire a monitorarlo e a evolvere di conseguenza”, osserva Aloi. Per questo Direzione Lavoro punta su strumenti di ascolto continuo, come survey periodiche e progetti di co-creazione che coinvolgono le risorse del team nel proporre idee e migliorare processi. “Crediamo che la cultura aziendale vada costruita e rinnovata ogni giorno, insieme”, aggiunge Circelli.

La sostenibilità – quindi – sta assumendo un ruolo strategico: viene integrata nei percorsi formativi, nei criteri di valutazione dei partner e nei processi interni. “Vogliamo che le nostre pratiche parlino più dei nostri slogan e che la nostra crescita ne sia la prova più concreta”, conclude Aloi. Essere un’Agenzia per il Lavoro significa anche avere un ruolo culturale: non ci limitiamo all’intermediazione, ma accompagniamo il cambiamento dialogando ogni giorno con stakeholder diversi e aiutando a costruire un mercato del lavoro più sostenibile.

La storia di Direzione Lavoro dimostra come una leadership femminile radicata nella cultura aziendale, unita a strumenti concreti di partecipazione e benessere, possa diventare un vero driver di crescita. In un mercato del lavoro in continua trasformazione, le Agenzie per il Lavoro hanno l’opportunità – e la responsabilità – di essere protagoniste non solo nell’occupazione, ma nella diffusione di un nuovo modello di impresa: equo, umano e orientato al miglioramento.

