“Le scomode verità nascoste nella II guerra mondiale”, è il titolo del nuovo libro di Vincenzo Di Michele

I lati oscuri su cui la storia ha messo il velo nel nuovo libro di Vincenzo Di Michele : Dallo sgancio incauto delle bombe atomiche, allo sfruttamento delle donne fino alla complicità degli americani nella fuga dei criminali nazisti

Roma, 12 marzo 2024. Provate a chiudere gli occhi e a pensare a tutte quelle persone vittime di crimini di guerra e alle migliaia e migliaia di persone che sono morte.

Dalle donne vittime di abusi sessuali e schiavizzate in tutto e per tutto, al Governo Americano spregiudicato, privo di scrupoli e reo dello sgancio delle bombe atomiche, fino alla complicità degli stessi americani nella fuga dei criminali nazisti, vengono riassunte in questa novità editoriale alcune vicende storiche che L’autore vuole far emergere.

Scrive Di Michele: questa non è Storia, ma solo Controstoria. Sono in molti che recitano a cantilena la celeberrima frase: La storia la fanno i vincitori. Ma è solo questione di tempo perché prima o poi c’è sempre qualcuno che porterà il suo resoconto e forse solo in quel momento ci accorgeremo che qualche perplessità sovvertirà la nostra mente.

Nel massacro degli ebrei, i soldati di Hitler si scusarono ignobilmente affermando: "Ho solo obbedito agli ordini" e l'intero popolo tedesco abbassò lo sguardo, ignorando la realtà.

Il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki fu una scelta incauta, premeditata e scellerata del Governo americano. Proprio questa minoranza che aveva il potere in mano, rifiutò di ascoltare i saggi e prudenti suggerimenti degli organi consultivi tra cui: scienziati e personalità di spicco che avevano proposto idonee soluzioni alternative, tutte finalizzate a evitare quelle inutili stragi, quali fatti vergognosi che la storia purtroppo deve ricordare.

Infine, la misteriosa scomparsa dello scienziato italiano Ettore Majorana, che aveva compreso il grave pericolo dell'arma atomica, e ancora: la complicità degli Stati Uniti nella fuga dei criminali nazisti, compresi i loro scienziati. L'utilizzo di questi ultimi da parte degli Stati Uniti è stato infatti un’arma di contrasto nell’ imminente ascesa dei due blocchi USA e l'URSS nell'era della guerra fredda.

Queste vicende, anche se non riportate a piene pagine nei libri di storia, rimangono e rimarranno delle scomode verità nascoste incise nel cuore e nella memoria di migliaia e migliaia di persone che hanno perso la vita a causa di stragi che si potevano e dovevano evitare

Titolo: Le scomode verità nascoste nella II guerra mondiale

Autore: Vincenzo Di Michele

Editore: Edizioni Vincenzo Di Michele

Il libro è disponibile su Amazon al seguente indirizzo:

https://www.amazon.it/scomode-verit%C3%A0-nasconste-Guerra-Mondiale-ebook/dp/B0CVR65NVJ

Prezzo copia in cartaceo: Euro 12 ; formato 15x21; pag.192 con illustrazioni

Disponibile anche in e-book; prezzo: Euro 7,50

Data di pubblicazione : 1 marzo 2024

Gli organi di stampa, giornali e riviste tematiche, che desiderano ricevere copia omaggio del libro per recensirlo, possono richiederlo a info@vincenzodimichele.it

Contatto per la stampa: info@vincenzodimichele.it

www.vincenzodimichele.it