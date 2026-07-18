L’Italia è ultima nell’UE per conoscenza dell’inglese: non basta guardare le serie in lingua

Il nuovo English Proficiency Index 2025 colloca il nostro Paese al 59° posto su 123. Wall Street English: “L’esposizione non basta, la lingua va praticata”

Gli italiani ascoltano più inglese che mai: serie in lingua originale, canzoni, social, video, piattaforme digitali, intelligenza artificiale. Eppure, quando si passa dalla comprensione alla capacità di comunicare davvero, il Paese resta indietro.

A dirlo è il nuovo EF English Proficiency Index 2025, che misura il livello di conoscenza dell’inglese in 123 Paesi e regioni. L’Italia si ferma al 59° posto nel mondo, con un punteggio di 513, in calo di 15 punti rispetto alla rilevazione precedente. Un risultato che la colloca in fondo alla classifica dell’Unione Europea e conferma un ritardo che non riguarda più solo la scuola, ma anche lavoro, carriera, mobilità internazionale e accesso alle nuove tecnologie.

Il confronto con il resto d’Europa è netto. A guidare la classifica globale è l’Olanda, con 624 punti, seguita da Croazia, Austria e Germania, tutte sopra quota 615. Anche la Francia, storicamente vicina all’Italia nelle posizioni più basse della graduatoria, quest’anno supera il nostro Paese con 539 punti.

Il dato più interessante, però, è il paradosso: siamo circondati dall’inglese, ma non lo usiamo abbastanza. Guardare una serie in lingua originale o seguire creator internazionali allena l’orecchio, ma non equivale a saper sostenere una riunione, affrontare un colloquio, scrivere un’e-mail professionale o presentare un progetto.

In altre parole, l’esposizione passiva non sostituisce la pratica attiva. È proprio qui che si gioca la sfida per adulti, professionisti e aziende: trasformare l’inglese da materia studiata a competenza quotidiana.

Secondo Wall Street English, presente in Italia dal 1972 e oggi parte di una rete internazionale con oltre 400 centri in 35 Paesi, il recupero è possibile a ogni età, a patto di cambiare approccio. Non si tratta di tornare semplicemente sui banchi a memorizzare regole grammaticali, ma di costruire un percorso che porti la persona a usare la lingua fin dall’inizio, in contesti realistici e con il supporto di insegnanti qualificati.

Il metodo Wall Street English parte da un test di livello e combina studio personalizzato, attività in presenza e online, conversazione in piccoli gruppi e percorsi pensati per obiettivi concreti: lavoro, studio, viaggi, certificazioni internazionali. I centri italiani sono inoltre sedi o punti di preparazione per esami riconosciuti come IELTS, TOEFL e TOEIC.

Il risultato dell’EF Index non è quindi solo una bocciatura statistica, ma un campanello d’allarme. In un mercato del lavoro sempre più internazionale e in un mondo digitale in cui molte innovazioni, dall’AI alla formazione online, nascono e circolano prima in inglese, non conoscere la lingua significa partire con uno svantaggio.

Recuperare, però, si può. Anche da adulti. A fare la differenza non è quante volte si è “sentito” l’inglese, ma quante volte si è davvero provato a parlarlo.

Per scoprire il proprio livello di partenza, Wall Street English mette a disposizione un test gratuito su wallstreetenglish.it .

Wall Street English è il leader mondiale nell’insegnamento della lingua inglese con oltre 350 centri di apprendimento in 35 territori in tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 1972, ha fornito lezioni a oltre tre milioni di adulti con oltre un milione di lezioni erogate ogni anno attraverso i suoi centri linguistici e la digital classroom.

Wall Street English combina una metodologia di apprendimento misto comprovata ed efficace con un modello di business scalabile per capitalizzare il potenziale di crescita dell'apprendimento della lingua inglese per adulti, includendo sia la formazione nei centri che online. Questo include soluzioni aziendali e corporate che forniscono una formazione efficace e flessibile della lingua inglese per le aziende.

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