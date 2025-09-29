Lupin rafforza la sua attività globale di oftalmologia specialistica con l'acquisizione di VISUfarma da GHO Capital

LONDRA, ROMA e ZUGO, Svizzera, 29 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Lupin Limited (Lupin), azienda farmaceutica leader a livello mondiale (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) oggi ha annunciato che la sua controllata al 100%, Nanomi B.V. ('Nanomi'), ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di VISUfarma B.V. (VISUfarma), una società del portafoglio dell'investitore specializzato in assistenza sanitaria a livello globale GHO Capital Partners LLP (GHO). L'acquisizione di VISUfarma, con il suo ampio portafoglio di prodotti innovativi per la salute degli occhi e la sua consolidata infrastruttura commerciale, è in linea con la strategia di Lupin volta ad espandere la propria attività e presenza in Europa e a far progredire il franchising specializzato globale dell'azienda.

Integrando le consolidate attività commerciali di VISUfarma, Lupin entrerà a far parte dell'interessante mercato dell'oftalmologia, che sta vivendo una significativa crescita globale trainata dall'invecchiamento della popolazione mondiale, dalla crescente incidenza di complicazioni oculari legate al diabete e dalla sempre maggiore consapevolezza delle cure preventive.

Le consolidate attività europee di VISUfarma offriranno opportunità di espansione del mercato, presenza diretta e ulteriore diversificazione aziendale nei principali paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Inoltre l'ampio portafoglio di VISUfarma, composto da oltre 60 prodotti oftalmici di marca, offrirà opportunità di crescita per accelerare l'espansione di Lupin nel segmento specialistico in tutte le regioni e si prevede che guiderà la crescita in Europa e in altri mercati.

Vinita Gupta, amministratore delegato di Lupin, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a VISUfarma nella famiglia Lupin. Questa acquisizione rafforza il nostro impegno nel fornire medicinali innovativi ai pazienti e alle comunità che serviamo. Oltre ad avere un effetto positivo nell'immediato, amplia anche la nostra presenza in Europa e rafforza ulteriormente il nostro franchising specializzato in oftalmologia".

Con l'integrazione di VISUfarma, Lupin offrirà un portafoglio completo di prodotti nei settori dell'occhio secco, del glaucoma, dell'igiene delle palpebre, della blefarite, della salute della retina e dei nutraceutici altamente mirati prescritti dagli oculisti.

Lupin finanzierà l'acquisizione con la liquidità disponibile in bilancio. Si prevede che l'acquisizione contribuirà alla crescita e al profilo dei margini di Lupin. La transazione, soggetta al rispetto di determinate condizioni di perfezionamento, dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.

Andrea Ponti e Mike Turner, rispettivamente Managing Partner e Partner di GHO Capital, hanno aggiunto: "Collaborando a stretto contatto con il team dirigenziale di VISUfarma, GHO Capital ha trasformato l'azienda da attore oftalmico italiano ad azienda paneuropea esclusiva con operazioni consolidate nei mercati chiave, un solido portafoglio prodotti che copre le principali patologie che colpiscono sia la parte anteriore che quella posteriore dell'occhio e l'infrastruttura per continuare il suo percorso di crescita. Siamo lieti di aver selezionato un partner che ci aiuterà a espandere ulteriormente VISUfarma e a sfruttarne i punti di forza per costruire un franchising globale nel settore oftalmico".

Paolo Cioccetti, amministratore delegato di VISUfarma Italia, ha sottolineato: "Per VISUfarma, l'unione con Lupin rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo. Nell'ambito delle attività oftalmiche di Lupin realizzeremo un franchising globale nel settore, con l'impegno di migliorare la cura degli occhi e i risultati per i pazienti. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a GHO Capital per il supporto e la guida strategica continuativi. Gli investimenti e la competenza dell'azienda sono stati determinanti nel trasformare VISUfarma in un leader paneuropeo nel settore della farmaceutica oftalmica".

Centerview Partners UK LLP ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo di Lupin, mentre Herbert Smith Freehills Kramer LLP ha svolto il ruolo di consulente legale di Lupin.

Stifel ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di GHO Capital. Slaughter and May, Giliberti, Triscornia e Associati e Norton Rose Fulbright hanno agito in qualità di consulenti legali e Deloitte ha agito in qualità di consulente finanziario e fiscale di GHO Capital.

Informazioni su LupinLupin Limited è un'azienda farmaceutica leader a livello mondiale con sede a Mumbai, in India, i cui prodotti sono distribuiti in oltre 100 mercati. Lupin è specializzata in prodotti farmaceutici, tra cui formulazioni di marca e generiche, farmaci generici complessi, prodotti biotecnologici e principi attivi farmaceutici. L'azienda, che gode della fiducia di professionisti sanitari e consumatori in tutto il mondo, vanta una solida posizione in India e negli Stati Uniti in molteplici aree terapeutiche, tra cui quelle respiratorie, cardiovascolari, antidiabetiche, antinfettive, gastrointestinali, del sistema nervoso centrale e della salute al femminile. Lupin opera tramite 15 stabilimenti produttivi all'avanguardia e 7 centri di ricerca a livello mondiale, oltre a una forza lavoro dedicata di oltre 24.000 professionisti. Lupin si impegna a migliorare i risultati per la salute dei pazienti tramite le sue sussidiarie: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health e Lupin Manufacturing Solutions.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.lupin.com oppure seguire l'azienda su LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Informazioni su VISUfarmaFondata nel 2016 dalla fusione dell'azienda italiana Visufarma SpA e delle attività commerciali europee di Nicox SA, VISUfarma è un'azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia. Nel 2024 ha generato un fatturato di 48 milioni di euro in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e alcuni mercati internazionali. VISUfarma è di proprietà di GHO Capital dal 2016.

Informazioni su GHO CapitalGlobal Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP, è una società leader nella consulenza specializzata in investimenti nel settore sanitario con sede a Londra. Applichiamo capacità e prospettive globali per sbloccare opportunità di crescita elevata nel settore sanitario, puntando all'internazionalizzazione paneuropea e transatlantica per creare aziende leader di mercato di valore strategico globale. La nostra comprovata esperienza negli investimenti riflette la profondità senza pari della nostra competenza nel settore e della nostra rete. Collaboriamo con team di gestione solidi per generare valore sostenibile a lungo termine, migliorando l'efficienza dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e consentendo un'assistenza sanitaria migliore, più rapida e più accessibile. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ghocapital.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2461104/4811288/Lupin_Logo.jpg

