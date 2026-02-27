Manageritalia Executive Professional affianca Microsoft nell’AI Skills Alliance per la competitività del Paese

Un’alleanza strategica per rafforzare le competenze digitali dei manager e accelerare la trasformazione digitale del sistema Italia.

Roma, 27 febbraio 2026 – Manageritalia Executive Professional annuncia la propria adesione all’ AI Skills Alliance, l’iniziativa promossa da Microsoft Italia che riunisce istituzioni, associazioni e organizzazioni con l’obiettivo di contribuire a colmare il divario di competenze digitali, favorire un’adozione responsabile dell’AI e accelerare la crescita e la competitività del Paese.

Secondo i datiespressi l’indice DESI (Digital Economy and Society Index) una delle principali lacune del Paese rimangono le competenze digitali: solo il 45,8% delle persone in Italia possiede almeno un livello base, con criticità che riguardano tutte le fasce d’età e scarsa dinamicità negli anni. Un’incidenza che, secondo l’indice, colloca l’Italia sotto la media Ue (55,6%) e 23esima tra gli Stati membri ( 52,2% in Germania, 59,7% in Francia e 66,2% in Spagna).

L’ingresso in AI Skills Alliance si inserisce all’interno delle iniziative portate avanti dal Vertical "Innovation Manager" di Manageritalia e rivolto a tutti gli associati, con l’intento di accompagnare gli Executive Professional nella transizione verso le nuove sfide dell’economia globale. Questa divisione interna, dedicata alla promozione della cultura dell’innovazione, vede nella padronanza dell’IA uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo delle competenze del manager moderno.

Per gli associati a Manageritalia Executive Professional questa collaborazione si traduce nell’accesso esclusivo a percorsi di formazione gratuiti sull’IA, caratterizzati da un approccio che fonde contenuti teorici e applicazioni pratiche, con il rilascio di badge digitali certificati al termine dei moduli.

“La nostra adesione all’AI Skills Alliance di Microsoft risponde alla missione di guidare i nostri manager verso le sfide del futuro,” dichiara Carlo Romanelli, Presidente di Manageritalia Executive Professional. “Vogliamo che i nostri associati non subiscano l'innovazione, ma la governino, utilizzando l'IAI come leva strategica per creare valore sostenibile nelle imprese che guidano ogni giorno.”

“Oggi l'IA non è più un'opzione, ma un requisito operativo per chiunque guidi l’innovazione nelle imprese” – aggiunge Luca Genovese, Coordinatore del Vertical “Innovation Manager”. Per un Innovation Manager, la formazione continua è il motore per orchestrare la trasformazione digitale e navigare con successo la nuova economia.

“L'adesione di Manageritalia Executive Professional alla nostra AI Skills Alliance rappresenta un passo cruciale per portare le competenze sull'IA al cuore del processo decisionale aziendale. La nostra missione è garantire che la tecnologia sia uno strumento di crescita per tutti, e non c'è crescita senza una leadership preparata. Mettendo a loro disposizione strumenti e percorsi formativi di alto livello, vogliamo accelerare la creazione di una leadership guidata dall’innovazione, capace di governare la trasformazione digitale in modo etico e responsabile e di generare valore sostenibile per l'intero Paese” ha commentato Federica Rossi, Direttrice Microsoft Elevate Skills Italia

Con questo accordo, Manageritalia Executive Professional conferma il proprio impegno nel supportare i propri associati nello sviluppo di nuove competenze, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro più digitale, innovativo e inclusivo.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress