Manageritalia premia il merito degli studenti del Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise e Sardegna consegnate le 286 borse di studio del Fondo Mario Negri

Roma, 26 febbraio 2024 – Manageritalia sostiene l’impegno e il merito dei giovani studenti del Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise e Sardegna. Sono state consegnate, sabato pomeriggio, presso gli spazi dell’Aula Magna Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Di Roma “Tor Vergata” Edificio A, Via Columbia 2 – Roma le 286 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse dalle scuole medie all’università, figli degli associati a Manageritalia. A consegnare i 286 prestigiosi riconoscimenti Roberto Saliola, presidente Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria con Vincenzo Tagliaferri, prorettore al Trasferimento Tecnologico

“Grazie a iniziative come queste – ha spiegato Roberto Saliola, Presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise e Sardegna - rinnoviamo la nostra vicinanza alla comunità locale nella convinzione che sostenere il merito e il talento di tanti giovani sia lo strumento migliore sui cui investire per il futuro sviluppo delle nuove generazioni. Come manager abbiamo il dovere di far crescere le nuove generazioni nel segno delle loro aspirazioni, talenti e attitudini affinché diventino uomini e donne migliori capaci di contribuire alla crescita umana, sociale ed economica del nostro territorio e dell’intero sistema Paese”.

Nel corso del pomeriggio, prima della consegna dei prestigiosi riconoscimenti, i premiati e le premiate, insieme alle loro famiglie, hanno avuto l’occasione confrontarsi e interagire con l’ironia e l’improvvisazione di Elena Molino e Mauro Eusti, attori e formatori che nel corso del loro intervento “Oops l’errore è giusto” hanno coinvolto la platea in una interattiva performance che, alternando sessioni di quiz e risate, ha condotto il pubblico nella gestione di piccoli trabocchetti lessicali. Uno spettacolo che mixando leggerezza e allegria ha proposto numerosi spunti di confronto per riflettere sul coraggio di osare, sulla necessità di misurarsi con i propri errori quali imprescindibili momenti di resilienza nonché sull’importanza del dialogo intergenerazionale.

Elena Molino Improvvisatrice, formatrice, attrice e Art Director. Dal 2011 al 2018 fa parte dell’associazione Onlus “La Tribù dei nasi Rossi” come Clown Dottore. Tra le altre cose è insegnante e regista di Musical per bambini e ragazzi e lavora come Art Director per l’immagine di progetti musicali e teatrali. Nel 2012 inizia la sua formazione come Improvvisatrice Teatrale tra Firenze e Arezzo. Dal 2019 collabora con SPELL come Formatrice e conduttrice di eventi.

Mauro Eusti Inizia a formarsi nel 2006 alla “Scuola per attori del Teatro Fraschini”, Università di Pavia. Nel 2010 vince il “Premio Nazionale Teatrale T.M. Plauto” come miglior attore. Nel 2013 è socio fondatore di “Teatro Europeo Plautino”, compagnia teatrale specializzata nel teatro classico e produttrice di spettacoli nazionali e internazionali.

MANAGERITALIA Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria (www.manageritalia.it) - (Associazione Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa oltre 5.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e a una dedicata agli Executive Profesisonal, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del terziario) la Federazione nazionale che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato. La crescita dei suoi associati è avvenuta in parallelo con lo sviluppo del terziario in Italia negli ultimi 30 anni.

Oggi MANAGERITALIA ha in Italia oltre 41.000 manager associati.