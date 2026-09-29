Marchi cinesi verso il mondo — Tour mondiale (tappa europea): eventi in Svizzera e in Italia

MILANO, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 23 settembre 2026, ora locale, il Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano ha organizzato un ricevimento in occasione del 77º anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.

Al termine del ricevimento, Global Times Online ha tenuto un evento promozionale tematico per l'edizione 2026 di Marchi cinesi verso il mondo — Tour mondiale (tappa europea).

Hanno partecipato oltre 300 ospiti, tra cui personalità politiche della circoscrizione consolare, rappresentanti del corpo consolare, membri della comunità cinese all'estero, rappresentanti di istituzioni a capitale cinese, personale degli Istituti Confucio e studenti internazionali. I partecipanti hanno discusso in modo approfondito di temi quali il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra Cina e UE, la promozione di un'espansione globale di alta qualità dei marchi cinesi e lo sviluppo di scambi e apprendimento reciproco tra le civiltà.

La tappa europea del tour si concentra su Svizzera e Italia. Il programma comprende visite aziendali, dialoghi economici e commerciali, esposizioni tematiche dei marchi, sessioni promozionali e incontri di matchmaking one-to-one. L'iniziativa mira ad aiutare le imprese cinesi a comprendere meglio i mercati europei e a entrare in contatto con le reti distributive locali.

I partecipanti a questa tappa europea si distinguono per la loro straordinaria varietà: l'elenco comprende marchi nazionali come Fenjiu International e la birra Tsingtao; prodotti regionali di lunga tradizione come il notoginseng dello Yunnan, una radice medicinale molto apprezzata nella tradizione cinese del benessere; e marchi di città — Tongzhou, il Centro Amministrativo Municipale di Pechino, che presenta il proprio percorso di sviluppo verde, e Yiwu, capitale mondiale delle piccole merci.

Oltre alle esposizioni, la tappa europea ha puntato su un matchmaking commerciale concreto, attraverso visite sul campo e seminari. La delegazione ha viaggiato in Svizzera e in Italia, visitando i canali distributivi e i punti vendita locali e confrontandosi di persona con distributori e operatori di canale su accesso al mercato, reti distributive, abitudini di consumo e conformità normativa.

Dopo il debutto a Milano nel 2025, Marchi cinesi verso il mondo — Tour mondiale ha continuato ad ampliare la propria presenza internazionale, con tappe in Sud America e in Europa nel 2026. Gli organizzatori hanno dichiarato che l'iniziativa continuerà a costruire ponti tra i marchi cinesi e i mercati esteri, aiutando sempre più marchi a confrontarsi con il mondo in modo aperto, a mostrare l'innovazione cinese e a scrivere un nuovo capitolo dell'apertura di alto livello della Cina.

Azienda: Global Times OnlineReferente: Qin jingE-mail: qinjing@huanqiu.comWebsite: http://www.huanqiu.com/

Le foto a corredo di questo annuncio sono disponibili agli indirizzi https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29f8c5db-9d78-460d-8073-dd2e70e51f5a https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebd5dbf6-4eb9-4c5e-90b2-a16d12aa3cce https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dbdc633-cc07-4aed-8376-cee01b8646d6 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97460ccc-cb8a-4cb8-877a-8cbcc354303b

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.