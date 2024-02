Materiale elettrico: cresce la richiesta per soluzioni di design con cui favorire il risparmio energetico e l’automazione

L'adozione di materiali elettrici avanzati e integrati a sistemi di automazione diventa una scelta strategica per chiunque desideri realizzare spazi moderni, sicuri e rispettosi dell'ambiente.

In particolare, l'attenzione verso l'efficienza energetica sta portando alla ricerca di soluzioni che contribuiscono significativamente alla riduzione del fabbisogno delle abitazioni e degli edifici commerciali, incidendo positivamente sia sulla bolletta energetica sia sull'impronta ecologica degli immobili.

Per quanto riguarda l’automazione, invece, l’attenzione si concentra verso quel materiale elettrico che può essere integrato con la domotica e, quindi, a tutte quelle soluzioni capaci di controllare illuminazione, riscaldamento, e dispositivi di sicurezza tramite interfaccia smartphone.

Questi sistemi permettono non solo di ridurre i consumi energetici attraverso la programmazione e il controllo remoto ma anche di migliorare la qualità della vita, adattando l'ambiente domestico alle esigenze specifiche degli utenti.

Vimar, BTicino e C'era una volta tra i brand più richiesti del momento

Per quello che riguarda il materiale elettrico finalizzato a ottimizzare efficienza energetica e automazione, è interessante notare come alcuni marchi attualmente risultino particolarmente ricercati. Si tratta, per esempio, di Vimar, BTicino e C'era una volta, ognuno con le proprie linee di prodotto progettate per migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli spazi abitativi e lavorativi.

In particolare, Vimar è un marchio noto, oltre che per il materiale elettrico, per le sue soluzioni integrabili di domotica avanzata, che combinano estetica e tecnologia per offrire sistemi di automazione residenziale intuitivi e facilmente gestibili. Dalle serie di interruttori eleganti ai sistemi integrati per il controllo dell'illuminazione, del riscaldamento e della sicurezza, Vimar pone un accento particolare sull'interfaccia utente, rendendo la gestione domestica un'esperienza semplice e piacevole.

Anche BTicino si distingue per le sue soluzioni innovative nel campo della gestione energetica e dell'illuminazione. Con un'ampia gamma di materiali elettrici smart, BTicino offre soluzioni che permettono un controllo preciso dei consumi energetici, contribuendo a ridurre l'impronta carbonica degli edifici e a migliorarne l'efficienza energetica. I suoi sistemi di interruttori, prese, e dispositivi di controllo sono apprezzati per l'integrazione con gli ecosistemi di automazione domestica più diffusi.

Con C'era una volta, invece, è possibile usufruire di soluzioni per impianti elettrici in stile vintage. Nel ricco catalogo sono presenti più di 2.000 articoli che spaziano dai materiali come la porcellana fine e il rame ossidato, fino alla cordierite pietra del sole, la terracotta naturale e la ceramica tecnica. Questi prodotti non solo abbelliscono vari ambienti con un tocco di eleganza e originalità, ma sono anche sinonimo di durabilità e qualità, essendo interamente realizzati in Italia.

Materiale elettrico: oggi gli acquisti si spostano sul web

Al giorno d’oggi l'acquisto di materiale elettrico di marchi come BTicino, Vimar e C’era una volta si è notevolmente semplificato grazie alla presenza dei portali e-commerce.

Si tratta di siti specializzati come Punto Luce che vanta una presenza online di ben 26 anni, così come una selezione di proposte ampia e variegata, con cui è in grado di soddisfare ogni genere di necessità.

Affidarsi a un e-commerce specializzato nella vendita di materiale elettrico come Punto Luce non solo consente di analizzare nel dettaglio le caratteristiche dei diversi prodotti disponibili grazie alle schede tecniche dettagliate ma offre anche la possibilità di beneficiare di promozioni e sconti interessanti che possono rendere più accessibile l’investimento per la propria casa o l’ufficio.

Infine, è bene ricordare che affidandosi a Punto Luce è possibile usufruire anche di un servizio di assistenza clienti altamente qualificato, così come del supporto post vendita, per qualsiasi necessità.

