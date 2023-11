L'informazione sportiva 100% D.O.C: on air la campagna spiritosa e irriverente targata Planetwin365.news

Roma, 28 novembre 2023 – Informazione sportiva di qualità e contenuti esclusivi per intrattenere gli appassionati di sport. Parte con questo messaggio la nuova campagna pubblicitaria per Planetwin365.news, il portale di infotainment di SKS365 Group. Appena inaugurata in una formula "multichannel" - disponibile su tv, radio, web, dispositivi mobile e app native - la campagna verrà diffusa da tutti i Media Partner di Planetwin365.news: da Sportitalia a Radio Sportiva passando per Gazzetta.it e Sport Network, fino arrivare alla new entry Dazn.

Ironia e divertimento caratterizzano i contenuti della comunicazione: il concept creativo è basato su un gioco di contrasti e situazioni paradossali tra problema e soluzione: si va dall'astronauta in missione sulla luna per cercare informazioni sul risultato di una partita di calcio, alla persona che si reca in un'aula di matematica per capire cosa succede in campo. Il messaggio principale è che non è necessario essere un esperto o un viaggiatore spaziale per ottenere le migliori informazioni sportive. Al contrario, è facile trovare quelle di cui si ha bisogno su Planetwin365.news.

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova campagna pubblicitaria”, ha dichiarato Anniina Rantala, Senior Director, Commercial Online di SKS365. “Con questo spot dai tratti umoristici e divertenti ci prefiggiamo di posizionare Planetwin365.news come il portale di riferimento per gli appassionati di sport che vogliono rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e approfondimenti. Siamo convinti che il pubblico apprezzerà il tono ironico ma allo stesso tempo accattivante del concept e che questo contenuto ci consentirà di aumentare la fidelizzazione del brand. Un plauso va inoltre al team di Planetwin365.news, che ha ideato e prodotto la campagna interamente in-house. Un punto che conferma l'impegno dell'azienda nel fornire agli utenti dei contenuti ingaggianti e di alta qualità”.

Il primo spot della nuova campagna pubblicitaria è disponibile a questo link https://youtu.be/7b-LONLDOOQ

Planetwin365.news è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).