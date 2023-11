L’inizio di una nuova era per la Digital PR: LANCIALO porta la tua brand awareness su altri pianeti

Policoro 27-11-2023. I fondatori di Elemaca, una realtà aziendale che rappresenta un punto di riferimento importante nel mondo digital, con esperienza decennale nel settore, hanno ideato LANCIALO, un nuovo progetto che mira a fornire un valido supporto per le aziende nel mondo della Digital PR.

È il risultato di uno studio mirato ad approfondire quali sono le reali esigenze aziendali nell’era della rivoluzione digitale, per raggiungere una fetta sempre più ampia di potenziali clienti e affermare la propria Brand Identity.

Afferma Carlo De Giorgio, fondatore di Elemaca e della nuova piattaforma Lancialo.it: “Ci siamo resi conto dell’assenza nel settore della Digital PR di un supporto che rendesse più semplice, intuitiva, immediata ed efficace la diffusione dei comunicati stampa per le aziende che mirano a potenziare la propria visibilità online”.

In Italia non esiste un servizio che permette la pubblicazione di comunicati stampa su più testate giornalistiche con traffico organico reale, in tempi brevi e in modo intuitivo, ma tutto questo sarà possibile da oggi grazie alla piattaforma Lancialo.it, la quale permetterà la diffusione simultanea su più testate giornalistiche di comunicati stampa, con garanzia di pubblicazione.

LANCIALO: significato e funzionalità

Il nome LANCIALO ha un significato strategico, il nuovo progetto permetterà al vostro comunicato di essere divulgato nel mondo della comunicazione digitale come un razzo che viene lanciato verso nuovi pianeti da esplorare, in quanto vi garantisce la pubblicazione in contemporanea su molteplici testate giornalistiche autorevoli entro poche ore.

La piattaforma è strutturata in modo da garantire all’utente un semplice utilizzo, è user-friendly e accessibile a tutti. L’utente ha la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti caratterizzati da un numero diverso di testate giornalistiche, in base al budget a disposizione. Il documento da divulgare potrà essere caricato in modo semplice e intuitivo autonomamente sulla piattaforma e un team di professionisti si occuperà della revisione del comunicato stampa in modo gratuito. È prevista, inoltre, la possibilità di richiedere un servizio di rielaborazione del documento da parte della redazione di Lancialo e ottenere un comunicato originale e diverso per ogni testata.

In tempo reale l’utente potrà visionare le URL di pubblicazione e potrà scaricare un report dettagliato del servizio, quando tutte le pubblicazioni richieste saranno online.

I pacchetti potranno essere acquistati tramite una ricarica di credito sulla piattaforma Lancialo.it, e ad ogni ricarica sono previsti dei bonus, che incrementeranno il vostro plafond.

Guadagna con Lancialo

La piattaforma Lancialo.it prevede anche la possibilità per l’utente di aderire a un programma di affiliazione, il quale permetterà di ricevere delle commissioni che andranno ad incrementare il credito a diposizione sulla piattaforma, utilizzabile per la richiesta di nuovi “lanci” del proprio comunicato stampa.

Il programma referral è stato studiato con l’intento di rendere ancora più conveniente l’adesione al servizio, con la possibilità di riuscire a effettuare molti più invii di comunicati stampa, rispetto a quelli realmente acquistati con il metodo classico di ricarica del credito.

Sarà generato un codice referral che potrà essere condiviso a tutti i propri contatti, in modo da ricevere una commissione per un periodo di 12 mesi dal primo acquisto da parte di un nuovo utente attraverso il proprio link di affiliazione.

Il programma referral è stato pensato con l’intento di aumentare la soddisfazione dell’utente e fidelizzare il rapporto di cooperazione, allo scopo di rendere Lancialo un punto di riferimento valido nel modo della Digital PR e della comunicazione digitale.

Perché scegliere Lancialo

Lancialo è una piattaforma innovativa che ti permetterà con un semplice clic di raggiungere pianeti ancora inesplorati grazie a un sistema efficiente, veloce e intuitivo. Cogli l’occasione, per il lancio della piattaforma è previsto un codice sconto per l’acquisto dei pacchetti che consente di ottenere €50 di credito bonus: utilizza il coupon GET STARTED fino al 10/12/2023.

Sali a bordo e raggiungi i tuoi obiettivi con Lancialo!

CONTATTI

https://lancialo.it/

info@lancialo.it