Milano, in tour con un NCC: il trend delle vacanze con autista, fra flessibilità e lusso

Trend delle vacanze di quest’anno, in termini di trasporti e spostamenti, è l’autista privato. Sì, perché questo è l’anno in cui il noleggio con conducente sta uscendo dai confini dei trasferimenti aeroportuali, dei meeting di lavoro o degli eventi speciali e lussuosi per VIP, per raggiungere quelli del semplice spostamento in città. Anche e soprattutto se si visita una città grande e caotica come Milano.

Autista privato NCC: la scelta perfetta in città e in vacanza

Muoversi in città senza stress è il sogno di tutti, dai cittadini abituali che si spostano per lavoro o per gli impegni quotidiani ai turisti che, da tutto il mondo, raggiungono la seconda città più popolosa d’Italia. Ed anche la seconda più trafficata.

Se poi la vacanza è per finalità lavorative, la necessità di un autista privato NCC si fa sempre più impellente, per via della possibilità di personalizzare l’esperienza di viaggio al massimo. Ma la personalizzazione non è l’unico vantaggio di muoversi in città, anche quando il motivo del viaggio è la vacanza. Scegliendo NCC professionali e specializzate in spostamenti a Milano come la Moving Class Limousine , i clienti hanno la possibilità di spostarti in città con eleganza, puntualità, flessibilità e massimo comfort. Tra un museo e l’altro, tra un ristorante e un happy hour sui Navigli, l’autista privato può garantire l’arrivo a destinazione con puntualità, evitando qualsiasi rallentamento di sorta.

Ai passeggeri non resta che godersi il viaggio – e la vacanza – perché ogni fase degli spostamenti avverrà in totale relax e tutto è organizzato su misura. La principale differenza tra un taxi e un noleggio con conducente, infatti, sta nel ruolo del conducente, che da semplice autista diventa un professionista discreto ed esperto che conosce alla perfezione ogni strada di Milano e pianifica ogni dettaglio dei vari spostamenti.

Vacanze di tendenza a bordo di un NCC: a Milano puoi farlo

È vero, viaggiare a bordo di un’elegante vettura guidata da un autista privato appare sempre come un vantaggio lussuoso che non tutti possono permettersi. Eppure, il servizio di noleggio con conducente proposto da Moving Class Limousine viene scelto ogni giorno anche da semplici turisti che scelgono la città meneghina per le loro vacanze (o come una delle tappe).

Il successo di questo tipo di trasporto, rispetto ai tradizionali mezzi pubblici o al classico servizio taxi, risiede nei tantissimi vantaggi che offre, e spesso anche per la convenienza delle tariffe nel rapporto qualità/prezzo, e perfino nel considerevole risparmio di tempo tra uno spostamento e l’altro.

Per quanto riguarda le tariffe, un NCC è vantaggioso rispetto al taxi per via dell’assenza di tassametro, che sui taxi serve a stabilire la tariffa della corsa tenendo conto del tempo di percorrenza e dei chilometri percorsi. Con il servizio di NCC, invece, la quota è a tariffa fissa ed è pattuita con il cliente ancor prima di salire a bordo.

Inoltre, le aziende specializzate in servizio di noleggio con conducente a Milano affidano i loro clienti ad un team altamente qualificato, attento ed esperto nella guida, che conosce il territorio in lungo e in largo, che parla più lingue oltre all’italiano, il tutto con un atteggiamento discreto e professionale.

Altro vantaggio è il fatto che un NCC prenotato per le vacanze – ma in generale per qualsiasi tipo di spostamento programmato – viene bloccato con largo anticipo, comodità che permette ai turisti di evitare le ansie legate all’assenza di mezzi di trasporto ed alle perdite di tempo per gli spostamenti. In una città trafficata e ad alto tasso turistico come Milano, può capitare di percorrere dei chilometri per raggiungere la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ed ammirare l’Ultima Cena, uno dei dipinti più famosi al mondo, ma di arrivare dopo l’orario di chiusura per via del traffico.

Moving Class Limousine ha una flotta composta da berline e van premium, tra una lussuosa selezione di marchi automobilistici dotati di climatizzazione personalizzata, interni in pelle e connessione Wi-Fi, per garantire comfort ed eleganza ad ogni spostamento. Chi viaggia in coppia o in solitaria, può scegliere una berlina, mentre è meglio prenotare un van premium quando si viaggia in gruppo o in famiglia, magari portando con sé parecchi bagagli.

Fra tutti questi motivi, la comodità di scegliere un autista privato NCC è la punta di diamante dell’esperienza turistica. Magari dopo un lungo viaggio in treno o in aereo, potersi comodamente sedere in automobile e lasciarsi trasportare ovunque si desideri, fa guadagnare molti punti alla vacanza a Milano, lasciando che sia un professionista del settore che conosce bene la città ad occuparsi del proprio comfort.

A differenza di quanti pensano che il NCC sia appannaggio delle occasioni formali e lussuose, sceglierlo per le proprie vacanze a Milano permette di fare un tour a bordo del lusso, contando sulla flessibilità dei cambiamenti all’ultimo minuto e della personalizzazione dell’offerta.

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Moving Class Limousine

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Responsabilità editoriale di Moving Class Limousine