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Mirabilandia, da domani tornano le Black Friday Weeks

Fino al 1° dicembre le offerte imperdibili per la stagione 2027

Mirabilandia - BlackFridayWeeks
Mirabilandia - BlackFridayWeeks
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11 novembre 2026 | 12.10
LETTURA: 3 minuti

Ravenna, 11 novembre 2026 - Il divertimento conviene con le Black Friday Weeks di Mirabilandia! Dal 12 novembre e fino al 1° dicembre tornano le imperdibili promozioni per assicurarsi un’intera stagione di emozioni nel Parco divertimenti più grande d’Italia, approfittando di sconti e vantaggi esclusivi in vista della stagione 2027.

Tre settimane per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze e programmare in anticipo le giornate di divertimento a Mirabilandia e Mirabeach, con offerte dedicate sia a chi acquista un abbonamento per la prima volta sia a chi desidera rinnovarlo.

Protagonisti della promozione sono gli abbonamenti stagionali, disponibili in quattro diverse tipologie, con sconti fino a 50 euro:

abbonamento Bronze a soli 59,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 24 ottobre 2027 (escluso dal 9 al 22 agosto) / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco / sconto del 5% su acquisti nei negozi e ristoranti

abbonamento Silver a soli 69,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura / abbonamento alla stagione Mirabeach con integrazione di soli €39,90 /sconto del 40% sul parcheggio auto e moto / sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco / riduzione del 20% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia / speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell'abbonato

abbonamento Gold a soli 99,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni / sconto del 50% sul parcheggio auto e moto / speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato / sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco / ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos / riduzione del 30% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia

abbonamento VIP a soli 114,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni / parcheggio auto e moto gratuito / speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato / riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia / sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos / sconto del 20% nell'Area vip di Mirabeach

Le tariffe promozionali sono riservate sia ai nuovi abbonati sia a chi sceglie di rinnovare il proprio abbonamento.

Le Black Friday Weeks propongono inoltre altre occasioni per vivere Mirabilandia nella stagione 2027: il biglietto giornaliero a data aperta, utilizzabile in una qualsiasi giornata di apertura del Parco, sarà disponibile a soli 34,90 euro, con un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo ordinario.

Per chi desidera trasformare la visita in una vera e propria vacanza all'insegna del divertimento, sarà possibile approfittare anche di uno sconto del 10% sui pacchetti Parco + Hotel.

Tutte le offerte saranno acquistabili online su www.mirabilandia.it dal 12 novembre al 1° dicembre 2026.

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

www.mirabilandia.it

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