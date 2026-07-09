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Moda: Jeanne Baret amplia la proposta estiva con la capsule ACACIA

Moda: Jeanne Baret amplia la proposta estiva con la capsule ACACIA
09 luglio 2026 | 10.33
LETTURA: 1 minuti

Il brand di premium sportswear Jeanne Baret amplia la propria offerta per la stagione estiva con ACACIA, una nuova capsule collection sviluppata attorno al tema della funzionalità dei materiali e della versatilità d'uso.

La collezione è composta da una selezione di capi coordinabili tra loro, caratterizzati da volumi oversize e da una costruzione color block. Al centro del progetto c'è l'impiego di un tessuto in cotone seersucker dalla superficie increspata, scelto per le sue proprietà di traspirabilità, leggerezza e rapidità di asciugatura, oltre che per la possibilità di essere indossato senza necessità di stiratura.

La capsule comprende una camicia a maniche corte con vestibilità squadrata, colletto risvoltato, chiusura con bottoni a pressione e tasche applicate sul petto. Completano la proposta un bermuda con vita elasticizzata, coulisse regolabile e tasche con zip, e un pantalone cargo lungo dotato di tasche laterali e tasconi, con fondo gamba regolabile.

Con ACACIA il marchio punta a rafforzare la propria proposta nel segmento dello sportswear contemporaneo, dove ricerca tessile, praticità e design essenziale rappresentano alcuni dei principali elementi di sviluppo delle collezioni dedicate alla stagione estiva.

La nuova capsule sarà distribuita attraverso i canali retail e digitali del brand.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

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Moda Sportswear Capsule Collection Tessuto in cotone seersucker
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