Moda: Jeanne Baret amplia la proposta estiva con la capsule ACACIA

Il brand di premium sportswear Jeanne Baret amplia la propria offerta per la stagione estiva con ACACIA, una nuova capsule collection sviluppata attorno al tema della funzionalità dei materiali e della versatilità d'uso.

La collezione è composta da una selezione di capi coordinabili tra loro, caratterizzati da volumi oversize e da una costruzione color block. Al centro del progetto c'è l'impiego di un tessuto in cotone seersucker dalla superficie increspata, scelto per le sue proprietà di traspirabilità, leggerezza e rapidità di asciugatura, oltre che per la possibilità di essere indossato senza necessità di stiratura.

La capsule comprende una camicia a maniche corte con vestibilità squadrata, colletto risvoltato, chiusura con bottoni a pressione e tasche applicate sul petto. Completano la proposta un bermuda con vita elasticizzata, coulisse regolabile e tasche con zip, e un pantalone cargo lungo dotato di tasche laterali e tasconi, con fondo gamba regolabile.

Con ACACIA il marchio punta a rafforzare la propria proposta nel segmento dello sportswear contemporaneo, dove ricerca tessile, praticità e design essenziale rappresentano alcuni dei principali elementi di sviluppo delle collezioni dedicate alla stagione estiva.

La nuova capsule sarà distribuita attraverso i canali retail e digitali del brand.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency