Musixmatch sigla accordi su AI con Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group e Warner Chappell Music

Partnership pionieristica nel settore della musica che consentono a Musixmatch di sviluppare nuovi servizi basati su intelligenza artificiale, addestrati in modo etico e responsabile, utilizzando composizioni autorizzate e con licenza provenienti tra i principali editori musicali del mondo, garantendo compensi agli autori e ai detentori dei diritti.

BOLOGNA, Italy, 15 ottobre 2025/PRNewswire/ -- Musixmatch, la società globale specializzata in music metadata ha annunciato oggi una serie di accordi di licenza innovativi basati sull'intelligenza artificiale con Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group e Warner Chappell Music. In base a questi accordi pilota, Musixmatch ottiene l'accesso a un catalogo di oltre 15 milioni di opere musicali, con l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi di AI analitica e non generativa, in collaborazione con i principali detentori di diritti e la comunità editoriale musicale nel mondo.

Gli accordi rendono Musixmatch la prima azienda a collaborare con i tre principali editori musicali e a impegnarsi in modo organico nella creazione di nuovi servizi e flussi di ricavo basati su cataloghi autorizzati e addestrati in modo etico. Questo rappresenta un passo importante verso uno sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale applicata alla musica, focalizzato sull'amplificazione del valore delle opere musicali e dei testi, assicurando al contempo una remunerazione equa per autori ed editori.

"Siamo entusiasti di collaborare con partner storici di fiducia per costruire e condividere insieme nuove fonti di ricavo," ha dichiarato Massimo Ciociola, Fondatore e CEO di Musixmatch.

"In parole semplici: senza autori non esiste industria musicale.

Questi accordi garantiranno che gli autori di oggi e di domani vengano compensati per le loro opere creative, non solo nel mercato attuale, ma anche nel mondo dinamico e guidato dall'intelligenza artificiale che sta rapidamente emergendo.

Le nostre partnership di lunga data con i detentori dei diritti ci permettono di sviluppare con fiducia nuovi servizi in grado di compensare adeguatamente gli autori, offrendo valore agli editori musicali e a tutti coloro che riconoscono il potere di una canzone di muovere la cultura e dare significato al nostro mondo."

Questi accordi si fondano sulle solide relazioni che Musixmatch ha costruito negli ultimi 15 anni con editori e detentori di diritti, lavorando fianco a fianco per creare nuovi mercati e opportunità basate sulla condivisione di dati musicali e testi di canzone. Rappresentano un modello per come le aziende tecnologiche e i detentori di diritti possono collaborare per sfruttare in modo responsabile il potenziale dell'intelligenza artificiale. Musixmatch introdurrà ulteriori iniziative all'interno di questo nuovo quadro, rafforzando il suo impegno di lunga data verso un'innovazione etica all'interno dell'industria musicale.

Per saperne di più su Musixmatch, visita: https://musixmatch.com

Informazioni su MusixmatchMusixmatch è la più grande società al mondo di meta dati musicali, che combina una rete di licenze senza eguali con tecnologia AI avanzata per offrire esperienze di testi in tempo reale e insight leader di mercato. In collaborazione con oltre 225.000 editori e quasi 3 milioni di autori, Musixmatch fornisce testi e dati musicali accurati e autorizzati a servizi come Spotify, Apple Music, YouTube, Google, Amazon Music, iHeart Radio e Instagram, Vevo, Shazam continuando a generare insight da un vasto catalogo di brani per mostrare come la musica evolve e connette le persone in tutto il mondo. La società ha sede a Bologna, Italia. Per ulteriori informazioni, visita musixmatch.com.

Contatto con i media:musixmatch@hstrategies.com

