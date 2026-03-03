circle x black
Nasce Carers Help della trentina Romina Sarcletti, l'app che semplifica la vita dei caregiver familiari

03 marzo 2026
Una soluzione digitale nata da un'esperienza personale per supportare le famiglie con carico assistenziale e coordinare il lavoro di una o più badanti nella cura di persone affette da Alzheimer o altre patologie

TRENTO, Italy , 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Migliorare la qualità della vita delle famiglie che si prendono cura di un proprio caro fragile è l'obiettivo di Carers Help, la nuova applicazione ideata dalla trentina Romina Sarcletti, pensata per supportare chi affronta quotidianamente la complessità dell'assistenza familiare a persone affette da Alzheimer o da altre patologie croniche e degenerative. Carers Help è disponibile su Android e iOS, ed è scaricabile dagli store ufficiali. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://carershelp.com/it.

«Carers Help nasce dall'esigenza concreta di dare un supporto reale a chi si prende cura degli altri ogni giorno – spiega Romina Sarcletti –. Dopo l'esperienza con mia madre, ho sentito il bisogno di creare uno strumento che aiutasse i caregiver a organizzarsi meglio e a non sentirsi soli in un percorso spesso complesso e impegnativo». Questo percorso ha permesso a Romina di comprendere in prima persona le difficoltà organizzative, emotive e comunicative che oltre 7 milioni di caregiver in Italia si trovano ad affrontare ogni giorno.

L'app è pensata per rispondere ai bisogni concreti di familiari e caregiver, spesso chiamati a gestire non solo l'aspetto emotivo dell'assistenza, ma anche l'organizzazione pratica del lavoro di una o più badanti. Carers Help si propone come uno strumento di supporto ai caregiver semplice e intuitivo per coordinare l'assistenza, migliorare la comunicazione e ridurre il carico di stress.

 L'app consente alle famiglie di:

L'applicazione si rivolge in particolare alle famiglie che convivono con l'Alzheimer, ma è progettata per adattarsi anche ad altre situazioni di fragilità e non autosufficienza, rappresentando un valido alleato per una gestione più consapevole e organizzata dell'assistenza domiciliare.

Carers Help è una start-up fondata dalla trentina Romina Sarcletti con l'obiettivo di supportare le famiglie che affrontano la sfida quotidiana di assistere persone fragili affette da Alzheimer o altre malattie croniche e degenerative. Nata dall'esperienza diretta della fondatrice come caregiver, Carers Help sviluppa soluzioni digitali semplici e intuitive per migliorare l'organizzazione dell'assistenza familiare, incoraggiare la collaborazione tra familiari e badanti e ridurre il carico emotivo e gestionale che spesso grava sui caregiver. L'app Carers Help, disponibile su Android e iOS, consente di coordinare turni, pianificare attività e appuntamenti, gestire terapie monitorare la disponibilità di medicinali e ausili per l'incontinenza, gestire le piccole spese quotidiane e condividere informazioni importanti con familiari e assistenti promuovendo una maggiore continuità, trasparenza e tranquillità nell'assistenza.

