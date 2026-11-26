Il 30 novembre la struttura sarà messa a disposizione in esclusiva per accogliere 13 artisti dell'associazione fondata da Daniela Alleruzzo. Un'iniziativa di solidarietà promossa da Sabrina Andriaccio, Manager di V SPA Roma, per regalare un momento di benessere e preparazione in vista degli spettacoli natalizi.

Il Natale diventa occasione di solidarietà, inclusione e condivisione grazie all'incontro tra L'Arte nel Cuore e V SPA Roma, struttura gestita da BF Wellness, protagonisti di un'iniziativa che mette al centro le persone e il valore dell'arte senza barriere.

Lunedì 30 novembre 2026, V SPA metterà a disposizione la propria struttura in esclusiva per accogliere 13 artisti dell'associazione L'Arte nel Cuore, offrendo loro un'intera esperienza dedicata al benessere, al relax e alla cura della persona. Un regalo di Natale speciale, nato dalla sensibilità e dalla volontà di Sabrina Andriaccio, Manager di V SPA, che ha scelto di donare la struttura per un'intera giornata, sostenendo concretamente il percorso dell'associazione e dei suoi artisti.

L'iniziativa coinvolge Daniela Alleruzzo, presidente e fondatrice di L'Arte nel Cuore, e Susi Zanon, responsabile e coordinatrice dell'associazione, realtà pionieristica nel panorama italiano dell'inclusione attraverso le arti performative. Fondata nel 2005, L'Arte nel Cuore è stata la prima accademia in Italia a sviluppare un percorso strutturato di formazione artistica rivolto a ragazzi con e senza disabilità, dimostrando concretamente come il talento e le capacità individuali possano superare ogni barriera.

In questi anni l'associazione ha formato circa 7.000 ragazzi, accompagnandone moltissimi verso concrete opportunità professionali e inserendoli nel mondo dello spettacolo. Un percorso che ha contribuito a cambiare il modo di concepire l'inclusione, trasformandola da principio ideale a possibilità concreta di crescita, formazione e lavoro. Teatro, danza e discipline artistiche diventano così strumenti di autonomia, espressione e partecipazione.

La giornata del 30 novembre vedrà protagonisti 13 ospiti, che potranno usufruire dell'accesso esclusivo alla SPA e di welcome massage personalizzati. Un'esperienza pensata anche per offrire agli artisti un momento di rigenerazione in vista degli impegni, delle prove e dei prossimi spettacoli natalizi. Saranno presenti anche il regista Gabriele Guarino e la coreografa Francesca Cinanni.

«Il Natale è soprattutto un momento in cui il valore di un gesto può fare la differenza. Abbiamo voluto mettere a disposizione la nostra struttura per regalare agli artisti di L'Arte nel Cuore una giornata speciale, perché crediamo che il benessere, l'attenzione e la cura debbano essere opportunità accessibili a tutti», è il senso dell'iniziativa promossa da Sabrina Andriaccio e BF Wellness

L'incontro tra V SPA e L'Arte nel Cuore rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra impresa e associazionismo, dove la solidarietà non si limita a un sostegno economico, ma si traduce in un'esperienza reale, condivisa e capace di generare valore.

Un Natale all'insegna dell'inclusione, nel quale il benessere incontra l'arte e la generosità diventa un'opportunità per riconoscere, valorizzare e dare spazio al talento di ogni persona.

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