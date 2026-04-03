Nel nome dell'eleganza, un dialogo con il futuro | LEPAS si prepara per il debutto a Milano

Quando il design diventa il linguaggio che collega il presente con il futuro, e l'eleganza si trasforma in un consenso collettivo che va ben oltre i confini nazionali

WUHU, Cina, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ad aprile 2026, LEPAS, il nuovo marchio di energie innovative del Chery Group, ospiterà a Milano un importante evento di gala dal titolo "Here’s to Elegance" (All'eleganza), incentrato sull'estetica e sulla presentazione a livello mondiale di una nuova proposta che mette al centro l'eleganza sostenibile.

Punto di riferimento internazionale per il design e la creatività, Milano unisce le principali forze creative globali con idee all'avanguardia. Oltre a rappresentare il debutto europeo di LEPAS, la scelta di Milano segna l'inizio di un nuovo capitolo nel percorso mondiale del brand, che lo vede impegnarsi in un dialogo lungimirante sul futuro della mobilità, radicato nella profonda conoscenza dell'eleganza come stile di vita.

Secondo LEPAS, l'eleganza non è mai sinonimo di superficialità, ma un valore senza tempo dove tecnologia e umanità convivono e trasformano fredde componenti tecniche in un caldo approccio che vede l'uomo protagonista; in quest'ottica, funzionalità ed estetica si completano alla perfezione per garantire che il design funga da vera essenza, mentre sostenibilità e stile di vita si incontrano per creare un equilibrio sottile tra natura e mobilità. Intrisa di umanità, la tecnologia elegante di LEPAS è progettata per offrire uno stile di vita elegante in movimento. La filosofia dell'eleganza è incarnata dal sistema di design "Leopard Aesthetics": questo concept è stato sviluppato da un team globale composto da designer di élite e poi integrato nell'architettura intelligente della piattaforma energetica LEX, completa dal punto di vista delle dimensioni e degli scenari possibili.

Dall'esportazione dei prodotti all'espansione internazionale del brand, LEPAS ha sempre mantenuto l'impegno di portare avanti uno stile di vita incentrato sulla mobilità elegante. Oltre a promuovere il brand, l'evento milanese di LEPAS punta a mostrare un approccio estetico globale, con la presentazione dell'esclusivo sistema di design "Leopard Aesthetics", la tecnologia elegante, nonché la piattaforma LEX intelligente basata sull'innovazione mondiale; qui verranno inoltre strette collaborazioni con personalità di spicco nell'ambito del design, dell'arte e della tecnologia, per esplorare nuove possibilità mirate a incrementare e a mettere in atto la visione di uno stile di vita elegante nella nuova era energetica.

Oltre a rappresentare la visione e l'espressione di LEPAS in merito agli stili di vita del futuro, questo evento storico segna soprattutto un passaggio fondamentale volto a unire gli utenti di tutto il mondo attraverso l'eleganza, e traccia una direzione estetica nella mobilità alimentata dalle energie innovative.

A Milano, dove design e innovazione convergono, LEPAS sensibilizzerà il mondo sul linguaggio dell'eleganza e porterà avanti i suoi propositi per il futuro. "Guida la tua eleganza" è una dichiarazione e un auspicio per una visione globale comune sul tema dell'eleganza come stile di vita.

Sito web: lepasinternational.com

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Contatto media: Peiwen Tan (Chery Group) Contatto e-mail: tanpeiwen@mychery.com

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