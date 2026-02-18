Nemi, arriva il riconoscimento del Sindaco a per la promozione internazionale del territorio

Nemi, nel cuore dei Castelli Romani e affacciata sul suggestivo Lago di Nemi, ha conferito un riconoscimento istituzionale a Giuseppe Di Cicco, content creator e storyteller con audience internazionale, per il suo contributo alla promozione turistica e culturale del territorio.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito dell’evento “Nemi, my love”, svoltosi il 23 gennaio 2026, iniziativa dedicata alla valorizzazione del turismo internazionale. L’amministrazione ha scelto di coinvolgere Di Cicco come ospite d’onore e lead content creator, affidandogli il racconto di Nemi attraverso contenuti digitali capaci di raggiungere milioni di utenti nel mondo.

Nel corso dell’evento, Di Cicco ha realizzato produzioni audiovisive originali dedicate alla storia, al paesaggio e alle eccellenze locali, assumendo il ruolo di ambasciatore digitale del territorio. La sua partecipazione è stata indicata come elemento centrale per la visibilità e la risonanza dell’iniziativa.

Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione, il lavoro del creator ha contribuito a rafforzare l’immagine di Nemi a livello internazionale, incrementando l’interesse turistico e la conoscenza del patrimonio culturale locale. Attraverso uno storytelling mirato, una regia creativa e una diffusione globale dei contenuti, la promozione del territorio si è trasformata in un racconto accessibile e coinvolgente per un pubblico internazionale.

Il riconoscimento conferito dal Sindaco rappresenta un attestato ufficiale dell’impatto professionale di Giuseppe Di Cicco nella valorizzazione culturale e turistica di Nemi e conferma il ruolo sempre più strategico della comunicazione digitale nella promozione delle destinazioni italiane nel mondo.

