circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency

Notte di Halloween, veglia di preghiera dei Templari Oggi: in oltre trenta città italiane il presidio spirituale contro i riti oscuri

Dalla Capitale alle grandi diocesi della penisola, l’associazione Templari Oggi promuove un turno di adorazione silenziosa e custodia degli edifici sacri. Iniziative anche all’estero.

Notte di Halloween, veglia di preghiera dei Templari Oggi: in oltre trenta città italiane il presidio spirituale contro i riti oscuri
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 12.11
LETTURA: 2 minuti

La notte tra il 31 ottobre e il primo novembre vedrà centinaia di aderenti all’associazione Templari Oggi riunirsi in preghiera simultanea lungo tutta la penisola. Mentre lo spazio pubblico e le cronache registrano la diffusione di celebrazioni legate a Halloween — periodo storicamente sfruttato anche per riti sacrileghi, profanazioni o deviazioni occulte —, l’associazione risponde sul piano strettamente spirituale attraverso turni di adorazione eucaristica, recita del Rosario e presidio dei luoghi di culto.

Il presidio spirituale e la custodia dei luoghi di culto

L’iniziativa si inserisce nella vocazione dell’associazione di promozione sociale, da anni impegnata nella custodia, tutela e riapertura di edifici sacri altrimenti dimenticati o esposti al degrado. Nella notte del 31 ottobre, la risposta dei Templari Oggi non assume toni polemici né posture aggressive, ma si concretizza nella presenza fisica e orante all’interno delle chiese. L’obiettivo dichiarato è offrire un argine spirituale fondato sulla disciplina, sul silenzio e sull’adorazione a tutela della sacralità degli altari, opponendo la luce della tradizione cristiana a qualsiasi richiamo dell’occultismo.

La rete dei centri coinvolti da Nord a Sud

La mobilitazione interesserà oltre trenta centri urbani in maniera coordinata. Gli incontri di preghiera si terranno a Roma, Torino, Milano, Bologna, Siena, Modena, Reggio Emilia, Pistoia, Ancona, L’Aquila, Chieti, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Udine, Gorizia, Venezia, Padova, Verona, Rovigo, Bolzano, Mantova, Ferrara, Assisi, Imola, Ravenna, Caserta, Napoli, Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Sassoferrato. In ciascuna di queste realtà territoriali, i membri dell’associazione garantiranno un servizio orante e discreto. L’impegno ribadisce i cardini operativi della realtà contemporanea: testimonianza di fede dentro la Chiesa, servizio alla comunità ecclesiale e presidio continuativo dei templi sacri.

La dimensione internazionale del presidio orante

La mobilitazione oltrepassa i confini della penisola italiana, assumendo una dimensione globale coordinata attraverso la rete internazionale dell’associazione. Nella stessa notte, la veglia di adorazione e testimonianza vedrà presidi attivi nelle Americhe, con adesioni documentate negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile. Sul quadrante europeo, turni di preghiera si terranno in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera. La presenza orante raggiungerà infine l’Asia e l’Oceania, coinvolgendo comunità e referenti locali in Cina, Taiwan, Australia e Nuova Zelanda, a suggello di un’azione continuativa di custodia spirituale.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza