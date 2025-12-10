NTC, SOSTENUTA DA WISE EQUITY, COMPLETA L'ACQUISIZIONE DEL BUSINESS OFTALMICO DI PHARMATHEN

Con il supporto di Wise Equity, NTC amplia il proprio portafoglio prodotti nel segmento del glaucoma, rafforzando la propria posizione competitiva nel mercato europeo dell'oftalmologia.

L'operazione consente a NTC di raggiungere circa 100 milioni di euro di ricavi, di cui oltre l'80% in oftalmologia, e di espandere ulteriormente la propria presenza internazionale includendo anche il mercato statunitense.

MILANO, 10 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- NTC S.r.l., una delle principali aziende farmaceutiche italiane focalizzate sull'oftalmologia, insieme al suo azionista di riferimento Wise Equity, annuncia il completamento dell'acquisizione del business oftalmico di Pharmathen. L'acquisizione porta in NTC un portafoglio consolidato e globale di trattamenti per il glaucoma, prodotti in diversi stabilimenti di terze parti in Europa e negli Stati Uniti e commercializzati attraverso una rete B2B consolidata in Europa e in selezionati mercati internazionali.

L'acquisizione rappresenta una tappa strategica fondamentale per NTC, rafforzando la sua ambizione di lungo periodo di offrire uno dei portafogli prodotti più completi e innovativi in oftalmologia disponibili per i pazienti. I prodotti per il glaucoma acquisiti – tra cui molte formulazioni prive di conservanti, ampiamente riconosciute per qualità, efficacia, sicurezza e consolidato utilizzo nella pratica clinica – si integrano perfettamente con l'impegno di lungo corso di NTC verso l'eccellenza terapeutica. L'operazione consente a NTC di raggiungere circa 100 milioni di euro di ricavi, di cui oltre l'80% in oftalmologia, e di ampliare ulteriormente la propria offerta internazionale, includendo anche l'ingresso nel mercato statunitense.

Riccardo Carbucicchio, CEO di NTC, ha dichiarato: "L'acquisizione del business oftalmico di Pharmathen rappresenta un'integrazione strategica del nostro portafoglio. Con l'aggiunta di prodotti per il trattamento del glaucoma, rafforziamo il nostro impegno verso i pazienti che necessitano di terapie sicure ed affidabili nel lungo termine. Grazie alla nostra attuale rete globale di partners, siamo pronti ad internazionalizzare l'offerta per il glaucoma, presentando contemporaneamente i nostri prodotti attuali ai nuovi partners che entrano in relazione con NTC attraverso questa operazione. Oggi, NTC può agire come un punto di riferimento completo per le aziende che entrano nell'oftalmologia o che desiderano ampliare i loro portafogli esistenti."

John Nason, Group CEO di Pharmathen, ha affermato: "Con questa transizione strategica affidiamo il nostro portafoglio oftalmico a un partner esperto e specializzato in oftalmologia come NTC. Le loro competenze specialistiche garantiranno investimenti continui, forniture affidabili e valore aggiunto per i clienti, raggiungendo una gamma più ampia di pazienti."

Stefano Ghetti, Senior Partner di Wise Equity, ha commentato: "Supportare NTC in questo passaggio strategico è pienamente in linea con la filosofia di investimento di Wise Equity: sostenere aziende con una forte identità e una chiara specializzazione, accelerandone la crescita anche attraverso acquisizioni sinergiche." Ascanio Recchi, Investment Manager di Wise Equity, ha aggiunto: "L'espansione nel glaucoma rafforza significativamente l'offerta commerciale di NTC e ne incrementa la capacità di generare valore nel lungo termine in un settore caratterizzato da una crescente domanda globale."

Il glaucoma colpisce circa 80 milioni di persone nel mondo, un numero che si prevede raggiungerà quasi 112 milioni entro il 2040. Rimane una patologia cronica e potenzialmente invalidante se non trattata adeguatamente. L'acquisizione consentirà a NTC di svolgere un ruolo di primo piano nel settore, combinando una copertura terapeutica più ampia con un forte potenziale di crescita internazionale. In Italia e Spagna, dove NTC opera con una propria forza vendita dedicata, l'acquisizione permette all'azienda di estendere la propria proposta terapeutica includendo anche il glaucoma. A livello internazionale, l'integrazione offre significative sinergie commerciali e apre nuove opportunità di espansione globale. Il nuovo portafoglio acquisito consentirà inoltre a NTC di entrare nell'ampio mercato statunitense tramite il proprio modello B2B, supportato da partnership già attive.

Nel corso dell'ultimo decennio, NTC ha sviluppato una pipeline in oftalmologia molto competitiva indirizzata a bisogni clinici rilevanti: dalle terapie antibiotiche all'infiammazione, allergie e occhio secco, con un focus sulla resistenza agli antibiotici. La combinazione a dose fissa di un anti-infiammatorio corticosteroide e di un antibiotico chinolonico, sviluppata internamente da NTC, ha ottenuto un successo globale, supportata dal più ampio programma clinico europeo negli ultimi decenni nel campo della chirurgia della cataratta. Con l'acquisizione di un portafoglio glaucoma di così alta qualità, NTC consolida ulteriormente la propria posizione come uno dei principali player europei in oftalmologia per numero di unità vendute, ampliando la propria presenza commerciale a oltre 100 paesi attraverso propri partner distributivi.

NTCAzienda farmaceutica con sede a Milano, Italia, con oltre 250 distributori e partner in più di 100 paesi, attiva nella ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari in ambito oftalmico e in altre aree terapeutiche, tra cui pediatria, ginecologia e gastroenterologia www.ntcpharma.com

PharmathenPharmathen è una delle principali aziende europee nello sviluppo e produzione di tecnologie di delivery complesse di farmaci, specializzata in iniettabili a lunga durata, formulazioni a rilascio prolungato e prodotti oftalmici. Con sede ad Atene, Grecia, è stata fondata nel 1969 e opera in stabilimenti approvati FDA ed EU, fornendo oltre 100 prodotti a più di 250 clienti in oltre 90 paesi www.pharmathen.com

Wise EquityWise Equity è una società attiva nella gestione di fondi di investimento chiusi che investono in piccole e medie imprese con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity realizzano tipicamente operazioni di Leveraged Buy-out e di capitale per lo sviluppo, rivolte a società con posizioni di leadership nelle proprie nicchie. Gli obiettivi principali sono incrementare la massa critica, anche tramite operazioni di build-up per migliorarne competitività e marginalità, e sostenere lo sviluppo internazionale. Wise Equity gestisce attualmente tre fondi:

