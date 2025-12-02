OMRON Healthcare supera i 50 milioni di nebulizzatori venduti

- Alleviamo il peso delle malattie respiratorie in tutto il mondo fin dal 1978 -

KYOTO, Giappone, 2 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., un leader mondiale nel campo delle apparecchiature mediche innovative e clinicamente comprovate per il monitoraggio e il trattamento sanitario a domicilio, ha annunciato che le vendite cumulative dei suoi nebulizzatori hanno superato i 50 milioni di unità. Questo traguardo sottolinea l'impegno di lunga data di OMRON Healthcare nell'aiutare le persone in tutto il mondo a condurre una vita più sana gestendo adeguatamente le patologie respiratorie.

A livello internazionale le malattie respiratorie rappresentano un problema crescente, in particolare nelle economie emergenti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 339 milioni di persone nel mondo soffrono di asma e si stima che ogni anno la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) provochi 3,5 milioni di decessi. I nebulizzatori, che riducono e diffondono in minutissime gocce i farmaci liquidi per poterli inalare, sono uno strumento fondamentale per alleviare il peso delle malattie respiratorie sia nei bambini che negli adulti.

Da quasi cinque decenni siamo un partner affidabile nella terapia respiratoria

Fin dal lancio del suo primo nebulizzatore, nel 1978, OMRON Healthcare è stata pioniera dello sviluppo di dispositivi compatti per uso domestico che offrono trattamenti respiratori di livello medico al di fuori degli ambienti clinici, dando priorità alla facilità d'uso per famiglie e pazienti di tutte le età, da quelli pediatrici agli anziani.

Le innovazioni progettuali, che vanno dai primi modelli a ultrasuoni alle tecnologie dei compressori portatili a rete e a basso rumore, hanno reso la somministrazione dei farmaci più uniforme e comoda per milioni di persone in tutto il mondo, comprese quelle che soffrono di disturbi respiratori cronici e acuti come asma, BPCO, bronchite da virus respiratorio sinciziale, fibrosi cistica e una serie di disabilità fisiche.

