Cernusco sul Naviglio, 26 novembre 2026 – Da Catania a Roma, fino a Bari. Continua il viaggio di PENNY Italia insieme a Benedetta Rossi, nato da una condivisione autentica di valori e cresciuto, nel corso dell'ultimo anno, attraverso ricette, contenuti e occasioni di incontro reale con i clienti PENNY.

Domenica 29 novembre sarà il punto vendita PENNY di Bari-Modugno, in via Roma (S.P. 1 Bari-Modugno km 2), ad accogliere la nuova tappa di un percorso che ha trovato proprio nell'incontro con clienti e fan una delle sue espressioni più autentiche.

Dalle 16.00 alle 18.00 Benedetta incontrerà il suo pubblico per trascorrere insieme un pomeriggio dedicato alla cucina e alla condivisione: sarà possibile scattare una foto con lei, farsi autografare i propri libri e acquistare direttamente in negozio la nuova uscita “Le mie ricette inedite. Nuove, furbe e gustose”.

Quello di Bari è il terzo appuntamento in-store nato dalla collaborazione tra PENNY e Benedetta Rossi. Un percorso partito nel dicembre 2025 da Catania, e proseguito poi a Roma la scorsa primavera, nel punto vendita di via Prenestina, con un nuovo pomeriggio di fotografie, firma copie e dialogo diretto; quasi 1000 persone incontrate in poche ore e quasi altrettante copie de La mia cucina per tutti autografate. Tre città e tre territori diversi, uniti dallo stesso modo di intendere la cucina: semplice e concreta, fatta di ingredienti accessibili, attenzione alla qualità, rispetto per le tradizioni e lotta allo spreco. Valori che hanno dato origine alla partnership e che, tappa dopo tappa, hanno costruito un legame sempre più riconoscibile tra il mondo di Benedetta e quello di PENNY Italia.

In questo primo anno, la collaborazione è cresciuta: alle videoricette realizzate con i prodotti delle marche PENNY e ai contenuti digitali si sono affiancati gli appuntamenti nei punti vendita, trasformando un progetto editoriale in un'occasione per incontrare da vicino clienti e comunità.

«La collaborazione con Benedetta nasce da una forte coerenza tra il suo posizionamento e i valori che PENNY vuole esprimere attraverso la propria marca: autenticità, semplicità e vicinanza alla quotidianità delle persone. Il progetto ci ha permesso di trasformare questi elementi in un’attivazione concreta, capace di integrare comunicazione, presenza sul territorio e relazione diretta con i clienti. Le diverse tappe hanno inoltre rappresentato un’importante opportunità per rafforzare la brand awareness e generare engagement attraverso un’esperienza fisica e riconoscibile. Bari si inserisce in questo percorso e conferma la nostra volontà di sviluppare iniziative capaci di rendere il brand sempre più vicino, rilevante e distintivo per i nostri clienti», conferma Clotilde Balassone, Strategic Marketing Director PENNY Italia.

L'appuntamento di Bari-Modugno aggiunge così un nuovo capitolo a una collaborazione che continua a evolvere, mantenendo al centro ciò da cui tutto è partito: una cucina autentica, accessibile e capace di unire.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 440 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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