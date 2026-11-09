Penny Italia: nel Lazio un nuovo punto vendita ad Anguillara Sabazia

Una nuova struttura commerciale nel centro abitato, con un’offerta completa e servizi pensati per una spesa semplice, comoda e sostenibile

Cernusco sul Naviglio, 9 novembre 26 – PENNY Italia prosegue il proprio percorso di sviluppo nel Lazio e inaugura un nuovo punto vendita ad Anguillara Sabazia, in Via Anguillarese, nel cuore del centro abitato e lungo la principale arteria del comune affacciato sul lago di Bracciano, a nord di Roma. Con questa apertura, PENNY raggiunge 34 negozi nella regione, di cui 26 nella città di Roma, consolidando ulteriormente la propria presenza con il secondo punto vendita nella provincia romana. Il nuovo complesso nasce da un intervento di riqualificazione che ha previsto la demolizione di alcuni edifici fatiscenti, precedentemente occupati da un’attività legata al settore dell’edilizia avviata nel 1938. Al loro posto sorge oggi una struttura commerciale moderna, progettata per offrire nuovi servizi alla comunità e restituire qualità e funzionalità a un’area centrale di Anguillara Sabazia.

L’edificio si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, dei quali 1.100 destinati al punto vendita PENNY. La parte restante ospiterà un negozio Acqua&Sapone, realtà già consolidata nel Lazio e con la quale PENNY ha sviluppato altre partnership in Italia. La compresenza delle due insegne permetterà di mettere a disposizione dei clienti un’offerta complementare e un servizio ancora più completo.

Realizzato secondo i più moderni standard PENNY, il nuovo negozio presenta ambienti ampi e accoglienti, valorizzati dalla luce naturale, da un design contemporaneo e da una distribuzione funzionale degli spazi. L’ampio parcheggio completa il progetto e rende l’esperienza di acquisto più semplice, veloce e comoda.

L’offerta comprende tutti i reparti che caratterizzano il format PENNY: ortofrutta con prodotti freschi e di stagione, gastronomia servita, Punto Caldo con piatti pronti, panetteria con forno interno per pane fresco e prodotti da forno caldi ogni giorno, oltre ai reparti surgelati, grocery e a un’area promozionale costantemente rinnovata. Il punto vendita dispone inoltre di una macelleria con laboratorio interno, gestita da personale specializzato.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità e all’efficienza della struttura. Il negozio è dotato di illuminazione a LED, sistemi di refrigerazione a basso impatto ambientale, impianto fotovoltaico e soluzioni orientate alla riduzione degli sprechi.

“La nuova apertura – ci conferma Willy Marino, National Sales Manager South PENNY - rappresenta un ulteriore investimento di PENNY nel territorio laziale e conferma l’impegno dell’insegna nel sostenere le economie locali, contribuendo alla creazione di occupazione e rafforzando la propria vicinanza alle comunità nelle quali opera”.

L’apertura al pubblico sarà preceduta, il giorno precedente, da PRIMA PENNY, l’evento istituzionale dedicato alla presentazione in anteprima del nuovo punto vendita e all’incontro con istituzioni, stampa, partner commerciali e stakeholder del territorio.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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