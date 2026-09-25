Perché la tv satellitare gratuita sta conquistando sempre più famiglie italiane

Milano, 25 Settembre 2026. Qual è la televisione del futuro? Lo streaming distruggerà tutto?

Sono anni che il dibattito sulla televisione avanza. Non c’è dubbio che piattaforme on demand, smart TV e connessioni sempre più veloci hanno ormai cambiato le abitudini degli spettatori. Eppure, mentre crescono contenuti online, nelle case italiane rimane sempre uno spazio per uno strumento molto più consolidato: la televisione satellitare.

Perché è così interessante? La qualità delle immagini, per iniziare, ma ci sono aspetti molto concreti: la possibilità di ricevere il segnale anche nelle aree in cui il digitale terrestre presenta maggiori difficoltà, l’assenza di un abbonamento mensile nel caso delle piattaforme gratuite e un’offerta che comprende canali nazionali e internazionali, anche in alta definizione 4K.

Quando il problema non è cosa vedere, ma come riceverlo

Partiamo dalla considerazione più rilevante: la qualità della ricezione televisiva non è uguale in tutta Italia. La conformazione geografica del nostro Paese, tra montagne, aree rurali, zone costiere e territori distanti dai principali centri urbani, rischia di rendere meno agevole la ricezione del digitale terrestre.

Il satellite, invece, segue una logica differente. Il segnale arriva attraverso la parabola e non dipende dalla rete locale dei ripetitori terrestri. Proprio per questo è considerata una soluzione funzionale nelle abitazioni dove la ricezione tramite antenna tradizionale risulta instabile o incompleta. Inoltre la qualità di visione è migliore. La trasmissione via satellite permette infatti di ricevere i canali televisivi con un segnale stabile e di alta qualità.

Nessun abbonamento: un punto a favore

Uno dei punti di forza riguarda i costi. Nell'immaginario di molti utenti, parabola e televisione satellitare sono ancora sinonimo di pay TV. In realtà esistono anche piattaforme satellitari gratuite.

È il caso di tivùsat, che non prevede nessun canone mensile per la visione dei canali, persino alcuni in 4K. Per accedere al servizio è necessario disporre di una parabola satellitare e di un decoder certificato tivùsat oppure, nel caso di un televisore compatibile, di una CAM certificata tivùsat con la relativa smartcard tivùsat.

Nessun dover fare nessun abbonamento è un punto che fa differenza, soprattutto in un momento in cui la spesa mensile per l'intrattenimento domestico è sempre più frammentata tra numerose piattaforme e servizi digitali. Nel modello satellitare gratuito l'investimento è solo legato all'hardware necessario per la ricezione, senza aggiungere un ulteriore abbonamento televisivo ricorrente.

Per chi possiede già una parabola compatibile, inoltre, parte dell'impianto può essere già disponibile.

Cosa serve realmente per vedere la tv via satellite?

Dal punto di vista pratico, la configurazione è meno complessa di quanto potrebbe sembrare.

Il primo elemento è una parabola satellitare orientata verso i satelliti Hot Bird a 13 gradi Est. È lo stesso posizionamento utilizzato da molti impianti satellitari già presenti nelle abitazioni italiane. In presenza di una parabola esistente è quindi possibile verificare se l'impianto possa essere utilizzato anche per la nuova configurazione.

collegare al televisore un decoder certificato tivùsat, soluzione che permette di ricevere i canali della piattaforma anche quando il televisore non dispone delle caratteristiche necessarie per utilizzare direttamente una CAM. per i televisori compatibili dotati di sintonizzatore satellitare: in questo caso è possibile utilizzare una CAM certificata tivùsat, inserita nell'apposito slot del TV, insieme alla smartcard tivùsat. Una soluzione che consente di evitare un decoder esterno e di gestire la visione direttamente dal televisore.

In entrambi i casi è importante scegliere esclusivamente dispositivi certificati tivùsat, pensati per garantire la corretta ricezione e gestione dei canali disponibili sulla piattaforma.

L’alta definizione, uno degli elementi decisivi

Da non sottovalutare è la questione della qualità delle immagini. Con televisori di grandi dimensioni sempre più diffusi nelle abitazioni, la differenza tra una trasmissione in definizione standard e una in HD o 4K è sempre più evidente.

Con oltre 130 canali televisivi, tivùsat offre un'offerta varia tra informazione, sport, cinema, programmi per bambini, documentari e intrattenimento.

Per questo il satellite resta così interessante; non soltanto come soluzione ai problemi di ricezione, ma anche per chi desidera accedere a un'offerta televisiva lineare ampia, a programmi provenienti dall'estero e per una qualità di visione migliore.

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Sito web: https://www.tivusat.tv/scopri-tivusat/

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