Phemex completa l'integrazione totale della suite di azioni tokenizzata di Ondo Finance

APIA, Samoa, 21 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato l'integrazione per la suite completa di azioni tokenizzate di Ondo Finance. Ciò posiziona la piattaforma all'avanguardia nella rivoluzione dei Real-World Asset (RWA), offrendo ai suoi 10 milioni di utenti in tutto il mondo un'esposizione costante a una gamma completa di 14 asset tradizionali blue-chip in un formato tokenizzato.

L'offerta ampliata comprende una vasta gamma di leader di mercato, tra cui colossi della tecnologia come NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) e Amazon (AMZNon), insieme a strumenti finanziari fondamentali come il Nasdaq 100 ETF (QQQon) e l'SPDR S&P 500 ETF (SPYon). Fornendo un gateway centralizzato a questi strumenti on-chain di livello istituzionale, Phemex consente ai trader di diversificare i propri portafogli con la stabilità delle azioni a livello globale, mantenendo la liquidità e l'efficienza dell'ecosistema degli asset digitali.

Questa iniziativa strategica evidenzia l'impegno di Phemex nell'accelerare la convergenza tra finanza tradizionale (TradFi) e Web3. Introducendo nell'economia tokenizzata azioni a livello globale di alta qualità, Phemex offre agli utenti una finestra unificata su tutte le classi di asset, migliorando notevolmente l'efficienza del capitale e la diversificazione del portafoglio, aprendo la strada a un sistema finanziario globale più trasparente, efficiente e integrato.

Informazioni su PhemexFondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, scelto da 10 milioni di investitori in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale, ideati per mettere al primo posto esperienza utente, trasparenza e innovazione. Con un approccio lungimirante e un impegno verso l'empowerment degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per gli investitori di ogni livello, affinché crescano e abbiano successo.

