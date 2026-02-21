circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Phemex completa l'integrazione totale della suite di azioni tokenizzata di Ondo Finance

21 febbraio 2026 | 03.45
LETTURA: 1 minuti

APIA, Samoa, 21 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato l'integrazione per la suite completa di azioni tokenizzate di Ondo Finance. Ciò posiziona la piattaforma all'avanguardia nella rivoluzione dei Real-World Asset (RWA), offrendo ai suoi 10 milioni di utenti in tutto il mondo un'esposizione costante a una gamma completa di 14 asset tradizionali blue-chip in un formato tokenizzato.

L'offerta ampliata comprende una vasta gamma di leader di mercato, tra cui colossi della tecnologia come NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) e Amazon (AMZNon), insieme a strumenti finanziari fondamentali come il Nasdaq 100 ETF (QQQon) e l'SPDR S&P 500 ETF (SPYon). Fornendo un gateway centralizzato a questi strumenti on-chain di livello istituzionale, Phemex consente ai trader di diversificare i propri portafogli con la stabilità delle azioni a livello globale, mantenendo la liquidità e l'efficienza dell'ecosistema degli asset digitali.

Questa iniziativa strategica evidenzia l'impegno di Phemex nell'accelerare la convergenza tra finanza tradizionale (TradFi) e Web3. Introducendo nell'economia tokenizzata azioni a livello globale di alta qualità, Phemex offre agli utenti una finestra unificata su tutte le classi di asset, migliorando notevolmente l'efficienza del capitale e la diversificazione del portafoglio, aprendo la strada a un sistema finanziario globale più trasparente, efficiente e integrato.

Informazioni su PhemexFondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, scelto da 10 milioni di investitori in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale, ideati per mettere al primo posto esperienza utente, trasparenza e innovazione. Con un approccio lungimirante e un impegno verso l'empowerment degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per gli investitori di ogni livello, affinché crescano e abbiano successo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917281/Phemex_Completes_Full_Integration_of_Ondo_Finance_Tokenized_Equity_Suite.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/phemex-completa-lintegrazione-totale-della-suite-di-azioni-tokenizzata-di-ondo-finance-302693998.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Altro Economia_E_Finanza ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza