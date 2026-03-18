Pino Bracciodieta lancia il libro su come sviluppare una leadership autentica e di grande ispirazione

Milano, 19.03.2026 – Costruire una carriera solida e duratura nel panorama professionale odierno richiede molto più che semplici competenze tecniche. Spesso, ciò che separa un successo effimero da un’attività realmente profittevole è la capacità di sviluppare una mentalità imprenditoriale e una leadership carismatica. La buona notizia per chiunque gestisca team o reti commerciali è che è possibile invertire la rotta e scalare il proprio business, a patto di seguire le indicazioni di chi ha già raggiunto risultati d'eccellenza sul campo.

Per tutti i professionisti che desiderano raggiungere risultati di alto livello ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Pino Bracciodieta “NETWORKER RICCO NETWORKER POVERO. Come Costruire Una Squadra Solida, Diventare Un Leader Riconosciuto E Far Crescere Persone Capaci Di Creare Altri Leader Nel Network Marketing” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone strumenti e suggerimenti pratici per trasformare il proprio ruolo da semplice distributore a leader autorevole e riconosciuto dal proprio team.

“Il mio libro racconta in modo concreto cosa distingue un professionista che rimane fermo ai propri risultati da uno che cresce davvero. Analizza mentalità, abitudini, identità, relazioni, leadership e cadute che fanno parte del percorso” afferma Pino Bracciodieta, autore del libro. “Un vero e proprio percorso pratico che unisce esperienza personale e strumenti utili per costruire una carriera solida nella vendita relazionale”.

Come precisa lo stesso autore, il successo non è una questione di fortuna, di azienda o di talento, ma di mentalità, identità e autorevolezza. Senza una leadership autentica, infatti, il team si sgretola, l’entusiasmo si spegne e l’attività diventa una lotta continua fatta di scuse, dipendenze e abbandoni.

“In questo settore ci sono due categorie di persone: da un lato quelli che riescono a costruire team solidi, crescendo con continuità e diventando veri e propri punti di riferimento; dall’altro quelli che rimangono bloccati, frustrati e con poca possibilità di crescita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La storia di Bracciodieta dimostra che raggiungere risultati di alto livello è possibile seguendo, con impegno e perseveranza, le indicazioni fornite dallo stesso autore”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché cercavo un editore capace di valorizzare i contenuti che sarei andato a condividere con miei futuri lettori” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno è composto da professionisti seri e professionali che hanno reso possibile la pubblicazione di questo manuale che sono certo sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4aNRzmb

Pino Bracciodieta è un networker professionista, con oltre trent’anni di esperienza nello sviluppo di reti di vendita. Proveniente da una realtà umile, ha trasformato sfide personali e lavorative in una carriera costruita sulla disciplina e sulla capacità di formare persone. Il suo approccio pragmatico, basato su rispetto, coerenza e visione, lo rende una guida affidabile per chi vuole intraprendere un vero percorso di crescita. La sua storia dimostra che non conta da dove parti, ma dove scegli di andare. Email: pino@pinobracciodieta.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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