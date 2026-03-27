Piramal Pharma Solutions celebra il 20° anniversario dello stabilimento di Morpeth con l'acquisizione della pressa per compresse Korsch X3

MUMBAI, India, 26 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), è orgogliosa di annunciare l'installazione di una pressa per compresse ad alto contenimento Korsch X3 presso il proprio sito integrato per lo sviluppo e la produzione di API (principi attivi farmaceutici) e forme solide orali, situato a Morpeth, nel Regno Unito. L'acquisizione rappresenta un traguardo significativo in corrispondenza del ventesimo anniversario di Morpeth, confermando la sua competenza e il suo ruolo di leadership nella produzione farmaceutica. Dotata di uno speciale sistema di contenimento DryCon, la Korsch X3 consente al sito di accelerare la fornitura di terapie salvavita ai pazienti.

Di recente, Morpeth ha messo in funzione una nuova pressa Korsch XM12 a strato singolo/bistrato, un modello su scala ridotta che ha posto le basi per l'adozione da parte del sito di tecnologie di compressione di ultima generazione nella fase pre-commerciale. Con l'aumento della domanda nelle fasi avanzate di sviluppo clinico e nella produzione commerciale, il team ha individuato la necessità di una pressa in grado di gestire una gamma più ampia di dimensioni di compresse su scala clinica e commerciale. La X3 è stata selezionata anche grazie alla consolidata collaborazione con Korsch, uno dei marchi più rispettati dell'industria farmaceutica.

La Korsch X3 di Piramal è configurata su misura per rispondere ai requisiti legati ai principi attivi altamente potenti (HPAPI), distinguendosi dalle presse convenzionali. Grazie a due torrette personalizzate, supporta la produzione di compresse fino a 25 mm, amplia la gamma di formulazioni realizzabili e aumenta l'efficienza operativa e la resistenza delle compresse. A differenza delle presse che richiedono caricamento manuale a cielo aperto mediante paletta nel sistema di carico, la X3 offre un sistema di alimentazione contenuto da contenitori (tote) tramite valvole split a farfalla con connessioni sanitarie, oltre a un sistema di scarico contenuto del prodotto finito che trasferisce direttamente i nuclei delle compresse alle operazioni di rivestimento.

L'aspetto più rilevante è che la Korsch X3 rappresenta un investimento in termini di maggiore contenimento, maggiore produttività e gestione da parte di un singolo operatore, offrendo ai clienti un'efficienza superiore e capacità più ampie. Per ridurre i rischi associati all'esposizione a farmaci ad alta tossicità, la X3 è dotata di porte a guanto frontali e su entrambi i lati, nonché di un sistema di nebulizzazione che abbatte le polveri residue a fine lotto, proteggendo il personale da contaminanti dispersi nell'aria durante la produzione e i cambi di lavorazione. Il personale del sito ha ricevuto una formazione approfondita in loco da parte di Korsch, oltre a moduli formativi dedicati, affinché sia garantito un utilizzo sicuro e consapevole della nuova pressa.

La Korsch X3 assicura che il sito di Morpeth sia pronto a soddisfare la crescente domanda di terapie complesse e personalizzate ed è completamente installata, qualificata e operativa.

"Espandendo la capacità di Morpeth nella produzione di compresse contenenti HPAPI Band 5, la Korsch X3 rafforza la nostra capacità di servire i pazienti in aree terapeutiche in cui sono essenziali materiali ad alta potenza, come i farmaci ormonali realizzati in un impianto dedicato", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "Questa acquisizione è il modo ideale di festeggiare il ventesimo anniversario del sito, rafforzando il suo tradizionale impegno a migliorare e prolungare la vita dei pazienti in tutto il mondo".

Nel celebrare i vent'anni di eccellenza nella produzione farmaceutica di Morpeth, l'introduzione della Korsch X3 rappresenta una prova concreta del continuo investimento del sito in termini di innovazione, sicurezza e centralità del paziente. Oltre a coronare i risultati raggiunti negli ultimi due decenni, questo traguardo riflette l'impegno verso un futuro in cui un numero sempre maggiore di pazienti potrà beneficiare delle capacità avanzate, dell'esperienza tecnica e della comprovata qualità produttiva di Piramal.

Informazioni su Piramal Pharma SolutionsPiramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo di processo e farmaceutico, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura asettico, prodotti e servizi peptidici, nonché prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per la salute e il benessere. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

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