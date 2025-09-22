PR Newswire lancia Amplify, la piattaforma IA che accelera le moderne capacità di PR e comunicazione

Una nuova piattaforma che offre ai comunicatori gli strumenti per trasformare un singolo comunicato stampa in una campagna completa, affinché il messaggio raggiunga sia il pubblico ovunque nel mondo sia l'intelligenza artificiale.

NEW YORK, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In un mondo in cui le redazioni si stanno fondendo e la ricerca basata sull'IA sta ridefinendo il modo in cui vengono scoperte le notizie, il comunicato stampa è sempre più la pietra angolare di una comunicazione di marca credibile e affidabile. Quando impiegato come fondamento di una solida strategia di comunicazione multicanale, accelera la portata e l'efficacia del messaggio mentre garantisce informazioni autentiche e direttamente dalla fonte. Oggi PR Newswire annuncia il lancio di Amplify, una piattaforma basata sull'IA e progettata per far fronte con decisione a questa nuova realtà.

Amplify aiuta i brand adottando la generative engine optimization, un nuovo approccio volto a migliorare la visibilità sui motori di ricerca basati sull'IA.

Prova qui il nuovo Multicanale interattivo per i comunicati stampa: https://www.multivu.com/pr_newswire/9354751-en-pr-newswire-launches-amplify-ai-platform-accelerate-modern-communications-capabilities

Grazie ai 70 anni di competenza nello storytelling globale sviluppata da PR Newswire, Amplify infrange lo statu quo riunendo l'ineguagliata rete di distribuzione globale del settore con IA all'avanguardia. Questa piattaforma segna un punto di svolta, mettendo in grado i professionisti delle PR, della comunicazione, del marketing e dei rapporti con gli investitori di lavorare in modo più intelligente, ampliando la loro portata su più canali e conseguendo risultati misurabili. Sfruttando la potenza dell'IA per trasformare la comunicazione reale, Amplify aiuta i comunicatori a mantenersi al passo con il panorama in continua evoluzione dell'informazione e della ricerca, consolidando l'impegno di PR Newswire verso l'innovazione e la leadership nel settore.

Un toolkit indispensabile per la comunicazione

Amplify mette a disposizione dei comunicatori gli strumenti essenziali per pianificare, creare, distribuire e misurare le campagne da un unico spazio di lavoro integrato. È un toolkit completo pensato per assicurare che una storia non solo venga vista, ma anche ascoltata, compresa e rappresentata con accuratezza.

"Il ruolo dell'IA nel panorama in rapida evoluzione delle notizie, dell'informazione e della ricerca rappresenta la trasformazione più significativa nel settore della comunicazione e delle PR da decenni", spiegaMatt Brown, presidente PR Newswire. "Amplify ridefinisce il modo in cui i brand raccontano le loro storie, controllano le loro narrazioni e ne misurano l'impatto, unificando il flusso di lavoro della comunicazione in un'unica piattaforma intelligente e basata sull'IA. Stiamo mettendo in grado i comunicatori di pianificare campagne, creare contenuti e raggiungere il pubblico ovunque nel mondo come mai prima d'ora".

La fonte unica di verità di una campagna coronata dal successo è da sempre il comunicato stampa. In un mondo in cui l'IA porta sempre più contenuti informativi all'attenzione di chi li cerca, un comunicato autorevole è più importante che mai. Amplify rafforza questa base sulla scia dei sette decenni di esperienza acquisita da PR Newswire nel connettere le imprese con il pubblico in tutto il mondo. Riunendo la sua rete di distribuzione ineguagliata con funzionalità IA avanzate, PR Newswire innalza una volta ancora lo standard che definisce come i brand condividono le loro notizie più importanti, facendo sì che tali storie rimangano reperibili in un ecosistema informativo in rapida evoluzione.

Per saperne di più su Amplify visitare https://www.prnewswire.com/amplify-platform/

Informazioni su PR Newswire

PR Newswire è il più prestigioso partner mondiale nella distribuzione di comunicati stampa – con una portata globale senza pari di oltre 500.000 redazioni, siti web, feed diretti, giornalisti e influencer – disponibile in oltre 170 paesi e 40 lingue. Dalla nostra offerta di servizi pluripremiati riguardanti contenuti ai prodotti multimediali per newsroom e micrositi integrati, alla suite di servizi per i rapporti con gli investitori e agli strumenti di paid placement e di condivisione sui social, PR Newswire offre una gamma completa di soluzioni per far fronte alle moderne sfide nel settore delle PR e della comunicazione. Da 70 anni PR Newswire è il punto di riferimento per i brand che desiderano condividere le loro notizie più importanti in tutto il mondo.

