ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION RENDIAMO ONORE AL 30° ANNIVERSARIO DI BOCELLI NEL MONDO DELLA MUSICA

LOS ANGELES, 24 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Oggi, l'iconico tenore italiano Andrea Bocelli ha annunciato l'evento ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION, per onorare il suo trentesimo anniversario nel mondo della musica. L'evento della durata di tre giorni, fissato per lunedì 15 luglio, mercoledì 17 luglio e venerdì 19 luglio, si svolgerà a Lajatico presso il Teatro del Silenzio in Toscana. Una volta all'anno, questo spettacolare anfiteatro naturale nella città natale di Bocelli prende vita con incantevoli melodie musicali. Questa serie di concerti mette in mostra il vasto repertorio di Bocelli insieme ad accattivanti duetti con altri artisti, creando un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Un numero senza precedenti di superstar mondiali è pronto a scendere sulle colline toscane per celebrare il trentesimo anniversario di Bocelli come icona internazionale. Un primo elenco di artisti include Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli oltre alle superstar della musica classicaPlacido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra e molti altri ancora da annunciare.

Il Maestro Andrea Bocelli disse: "Fin da bambino ho imparato a sognare il mio futuro nel silenzio incantato di queste colline. Poi la vita ha realizzato quel sogno. Oggi, 30 anni dopo, posso immaginare di celebrare la mia carriera e la mia vita, la sua forza e la sua meravigliosa bellezza solo qui al Teatro del Silenzio, circondato da artisti e amici così meravigliosi. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a far diventare realtà i miei sogni dell'infanzia con un concerto indimenticabile".

Andrea Bocelli 30: The Celebration, il film concerto, sarà prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CITYSOUND & Events. Sarà diretto da un candidato ai Grammy e vincitore di un Emmy Award: Sam Wrench, che ha recentemente diretto Taylor Swift - The Eras Tour, il film concerto che ha registrato il maggior incasso di tutti i tempi. Ha anche creato film con performance dal vivo con Billie Eilish, Lizzo, BTS, The Weeknd e molti altri.

Sam Wrench ha dichiarato: "Non c'è niente di più cinematografico di Andrea Bocelli sullo sfondo del paesaggio toscano. Sono incredibilmente entusiasta di portare questo concerto irripetibile nei cinema di tutto il mondo con la sua voce unica, questo team di livello mondiale e un elenco invidiabile di ospiti speciali."

Alice Webb, CEO di Mercury Studios ha dichiarato: "Lavorare al fianco di Andrea Bocelli per creare un evento irripetibile è stato straordinario. Mercury Studios ha riunito un team di talenti di prim'ordine per produrre Andrea Bocelli 30: The Celebration e non vediamo l'ora di condividere con orgoglio questo film con il mondo.

Il direttore creativo dell'evento sarà il due volte candidato all'Olivier Award Francisco Negrin, che porterà la sua visione unica nel cuore della Toscana. Ha diretto più di 70 produzioni acclamate dalla critica nei principali teatri dell'opera di tutto il mondo, tra cui la Royal Opera House di Londra, la Sydney Opera House, la New York City Opera e il Théâtre des Champs Elysées di Parigi. Francisco Negrinafferma: "Immagina famiglia, amici e migliaia di fan riuniti per celebrare 30 anni di carriera stellare. Immaginate le stelle più luminose del mondo, sul palco, sotto le stelle splendenti dell'Italia. Immaginate la bellezza della Toscana diventare musica che commuove l'anima. Immaginate la magia di una notte così speciale!"

Essendo una delle voci più riconoscibili nel settore dell'intrattenimento, venerato dai fan a livello internazionale, Andrea Bocelli intrattiene il pubblico da 30 anni, annoverando quasi 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Oltre ai suoi concerti esauriti in grandi arene e ai live streaming da record, Bocelli ha presenziato con il suo talento a molti eventi importanti tra cui i Giochi Olimpici, la Coppa del Mondo e Global Citizen. Ha vinto un Golden Globe, sette Classical BRIT e sette World Music Awards, oltre a una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Altri momenti nel corso del 2024 includono il suo tour annuale invernale negli Stati Uniti, un nuovo documentario intitolato Andrea Bocelli: Because I Believe, prodotto da Eone e Lions Gate e altre entusiasmanti pubblicazioni musicali e collaborazioni da annunciare. Bocelli ha dato il via ai festeggiamenti per il suo trentesimo anno alla 96a edizione dei Premi Oscar e ha entusiasmato il pubblico costellato di stelle di Hollywood con una performance a sorpresa, salendo sul palco con suo figlio, l'artista discografico Matteo Bocelli, per una versione molto speciale di "Con te partirò" (Time To Say Goodbye).

