Bybit diventa il primo exchange di criptovalute a collaborare con QNB Group e DMZ Finance per accettare QCDT, sbloccando l'accesso istituzionale agli asset digitali

DUBAI, EAU, 20 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi la sigla di una collaborazione strategica con QNB Group e DMZ Finance. Insieme, i partner stanno lanciando QCDT, il primo fondo del mercato monetario (MMF) tokenizzato approvato dalla DFSA (Dubai Financial Services Authority) al mondo – nella piattaforma Bybit come asset collaterale, segnando una svolta nel collegamento tra finanza tradizionale e asset digitali.

Bybit è il primo exchange di criptovalute globale ad accettare QCDT come collaterale, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l'integrazione di Real World Assets (RWA) nella finanza digitale. QCDT è supportato dalla competenza di DMZ Finance in materia di tokenizzazione ed è gestito dalla Qatar National Bank con il supporto della Standard Chartered Bank come depositario. Supportato dai titoli del tesoro degli Stati Uniti e regolamentato dal Dubai International Financial Centre (DIFC), QCDT unisce sicurezza di livello istituzionale e chiarezza normativa.

Sbloccare il capitale istituzionale con la collateralizzazione QCDT

L'impiego di QCDT come collaterale su Bybit crea una capacità di indebitamento fino a 1 miliardo di USD, offrendo nuove opportunità per le istituzioni:

Rafforzare il ruolo istituzionale di Bybit

Questa collaborazione rafforza significativamente l'impegno di Bybit nel rappresentare un ponte affidabile tra la criptoeconomia e le istituzioni finanziarie tradizionali in Medio Oriente e nel mondo. L'adozione di QCDT da parte di Bybit ottiene i seguenti risultati:

Spiega Yoyee Wang, Head of Business-to-Business Unit presso Bybit:

"Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale per l'evoluzione della strategia istituzionale di Bybit. Riconoscendo QCDT come collaterale, stiamo aprendo la strada alle istituzioni finanziarie tradizionali e agli operatori commerciali affermati per partecipare all'ecosistema degli asset digitali con sicurezza, compliance ed efficienza. Il nostro ruolo di ponte tra la finanza tradizionale e quella digitale non è mai stato così chiaro".

Aggiunge Silas Lee, CEO di QNB Singapore:

"QCDT, un fondo del mercato monetario tokenizzato, rappresenta un passo pionieristico nell'utilizzo della tecnologia blockchain per tokenizzare asset del mondo reale, come titoli del tesoro USA e depositi denominati in USD, consentendo così agli investitori di integrare asset di alta qualità e redditizi della finanza tradizionale nell'economia digitale. Questa partnership con DMZ Finance e Bybit ci consente di ampliare ulteriormente e in modo efficiente la portata del capitale istituzionale nei mercati tradizionali e digitali, supportati da un quadro approvato dalla DFSA e da partner di livello mondiale".

Conclude Nathan Ma, Co-founder & Chairman di DMZ Finance:

"In DMZ Finance, la nostra mission consiste nel costruire un'infrastruttura potente che renda gli asset del mondo reale accessibili in formato digitale. Collaborare con Bybit e QNB su QCDT dimostra come la tokenizzazione possa portare innovazione nei mercati istituzionali, garantendo al contempo liquidità e accesso a un maggior numero di investitori TradFi."

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Informazioni su QNB Group

QNB Group è stata fondata nel 1964 come prima banca commerciale qatariota di proprietà del Qatar, con una quota del 50% detenuta dalla Qatar Investment Authority. Fin dalla sua fondazione QNB Group è cresciuto costantemente fino a diventare il più grande istituto finanziario nella regione del Medio Oriente e Africa (MEA). QNB Group ha mantenuto costantemente la sua posizione di banca con il rating più alto del Qatar e di una delle banche con il rating più alto al mondo, con prestigiosi rating creditizi da parte di agenzie leader come Standard & Poor's e Fitch (A+) e Moody's (Aa2). Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti da rinomate pubblicazioni finanziarie internazionali, consolidando ulteriormente la sua leadership ed eccellenza nel settore finanziario globale.

Informazioni su DMZ Finance

DMZ Finance è una potente società di infrastrutture RWA e partner di tokenizzazione RWA della Qatar National Bank (QNB Group), la più grande banca del Medio Oriente e dell'Africa, creata per promuovere congiuntamente l'integrazione della tokenizzazione degli asset nel sistema TradFi e DeFi. È tra le prime imprese ammesse al Digital Assets Lab del Qatar Financial Centre (QFC).

Liberatoria

Il presente annuncio è fornito esclusivamente a scopo informativo e potrebbe descrivere prodotti non disponibili o approvati in determinati Paesi. Qualsiasi riferimento ad approvazioni normative è soggetto al soddisfacimento delle condizioni definitive; tali riferimenti non costituiscono conferma della piena autorizzazione normativa. Il presente annuncio non costituisce (i) una consulenza sugli investimenti o una raccomandazione di investimento; (ii) un'offerta o una sollecitazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di criptovalute/asset digitali o titoli, né (iii) una consulenza finanziaria, contabile, legale o fiscale. Le informazioni (inclusi i dati di mercato e le informazioni statistiche, se presenti) contenute nel presente annuncio hanno esclusivamente scopo informativo generale. Il presente annuncio è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali o professionali e non è rivolto a investitori individuali. Sebbene sia stata posta la massima cura nella preparazione del presente comunicato, non si accetta alcuna responsabilità di eventuali errori, omissioni o inesattezze.

