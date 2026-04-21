Delta presenta le soluzioni di smart factory basate su AI e infrastrutture energetiche come motori della trasformazione industriale a Hannover Messe 2026

HANNOVER, Germania, 21 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nelle soluzioni di gestione dell'energia e nelle tecnologie green intelligenti, ha evidenziato oggi come la smart manufacturing basata sull'intelligenza artificiale, le tecnologie di digital twin e le soluzioni integrate di infrastrutture energetiche stiano accelerando la trasformazione delle operazioni industriali a Hannover Messe 2026.

Durante la conferenza stampa odierna, Delta ha presentato l'integrazione dei propri sistemi DIATwin, basati su NVIDIA Omniverse, all'interno delle proprie linee di produzione intelligenti guidate dall'AI, in cui i dati reali di produzione vengono integrati direttamente in modelli digitali basati sulla fisica, consentendo un'ottimizzazione a ciclo chiuso e un miglioramento delle prestazioni.

Dalip Sharma, Presidente e General Manager di Delta Electronics EMEA, ha dichiarato:

«In Delta ci siamo evoluti per offrire soluzioni complete e infrastrutture integrate in linea con le esigenze delle industrie moderne. Scalando la produzione intelligente digitalizzata, sistemi di elettrificazione altamente versatili e resilienti, nonché data center AI ad alta efficienza energetica, supportiamo i nostri clienti non solo nell'affrontare complesse sfide produttive ed energetiche, ma anche nel raggiungere i loro obiettivi ESG. Siamo inoltre orgogliosi di condividere con i nostri partner i significativi benefici derivanti dalle sinergie tra i sistemi di digital twin di Delta e NVIDIA Omniverse™, accelerando lo sviluppo della smart manufacturing e dell'automazione degli edifici basate sull'AI.»

Co-simulazione guidata dall'AI con DIATwin e NVIDIA Omniverse

Un elemento chiave dell'esposizione di Delta è una linea di produzione intelligente in funzione che integra sistemi avanzati di inserimento di circuiti stampati (PCB). Il sistema è sincronizzato con un digital twin in tempo reale per consentire co-simulazione avanzata e validazione dei processi.

Al centro della dimostrazione vi è DIATwin, che integra NVIDIA Omniverse e le librerie PhysX per abilitare la generazione intelligente delle configurazioni di inserimento PCB attraverso simulazioni basate sulla fisica. Questo ecosistema di nuova generazione introduce un workflow "Sim-to-Real" a ciclo chiuso, consentendo di validare i parametri di produzione prima della loro implementazione fisica.

All'interno di DIATwin, le ricette generate vengono sottoposte a rilevamento collisioni ad alta fedeltà per verificare fixture e logiche di movimento. Il feedback della simulazione viene quindi utilizzato per perfezionare iterativamente i percorsi utensile, migliorando la produttività (UPH) e accelerando la fase di commissioning. L'architettura può essere ulteriormente estesa per ottimizzare le prestazioni lungo l'intero workflow produttivo.

Estendendo questo approccio alle operazioni reali, Delta evidenzia anche la crescente adozione di sistemi intralogistici automatizzati. Attraverso il proprio portafoglio MOOV, Delta ha supportato la ricarica di oltre un milione di veicoli industriali in tutto il mondo, dimostrando la scalabilità e l'affidabilità delle proprie soluzioni in contesti logistici complessi e continui.

Rafforzare la resilienza dei siti con soluzioni energetiche ed EV complete

Delta offre un'ampia gamma di soluzioni energetiche. I prodotti della serie PCS sono progettati per applicazioni di energy storage e garantiscono elevata adattabilità.

Per l'utilizzo dell'energia rinnovabile in eccesso nella produzione di idrogeno, le soluzioni di alimentazione di Delta coprono una potenza unitaria da 5 MW a 8,4 MW, fornendo la risposta rapida, l'elevata affidabilità e la potenza DC raffreddata a liquido necessarie per gli elettrolizzatori.

Per le industrie ad alta intensità energetica, Delta integra celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) per fornire una generazione di energia stabile e a basse emissioni di carbonio on-site, mitigando i rischi operativi legati all'instabilità della rete e garantendo continuità operativa.

Per rispondere alla crescente domanda e alla decentralizzazione dell'approvvigionamento, Delta presenta la propria soluzione integrata di Energy Management per applicazioni commerciali e industriali. Al centro vi è il sistema ESS all-in-one C-Series (125 kW / 261 kWh), che consente una rapida implementazione e configurazioni flessibili integrando PCS, batterie e controller in un unico cabinet.

Delta presenta inoltre un approccio centrato sulla ricarica, integrando ricarica EV, storage, solare e gestione energetica in un'infrastruttura resiliente. Con sistemi di ricarica ad alta potenza come UFC500 e il sistema ESS C-Series, le soluzioni Delta supportano infrastrutture pubbliche, flotte e siti industriali.

Grazie a funzionalità avanzate di energy management, come peak shaving e load balancing, gli operatori possono gestire i vincoli di rete e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Abilitare industrie intelligenti e sostenibili

Attraverso la propria presenza nel Padiglione 13, Stand C02, Delta dimostra come smart manufacturing basata su AI, elettronica di potenza avanzata e infrastrutture energetiche integrate possano essere combinate per affrontare le sfide della digitalizzazione e della decarbonizzazione.

Collegando produzione intelligente, mobilità elettrica ed energy management integrato, Delta continua a supportare le industrie nella costruzione di operazioni più resilienti, efficienti e orientate al futuro.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

Informazioni su Delta

Delta è un leader globale nella fornitura di alimentatori switching e soluzioni per la gestione termica. Fondata nel 1971, Delta è quotata alla Borsa di Taiwan con il codice 2308. L'azienda offre un ampio portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico basati sull'IoT, che coprono settori quali l'automazione industriale, l'automazione degli edifici, l'alimentazione per telecomunicazioni, le infrastrutture dei data center, la ricarica dei veicoli elettrici, le energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia e i display. L'obiettivo di Delta è promuovere città sostenibili e una produzione intelligente.

In qualità di azienda riconosciuta a livello globale, Delta è guidata dalla sua missione: "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un futuro migliore". Grazie alla sua competenza chiave nell'elettronica di potenza ad alta efficienza e al suo modello aziendale integrato ESG (ambientale, sociale e di governance), Delta contribuisce ad affrontare importanti sfide ambientali come il cambiamento climatico. L'azienda serve i propri clienti attraverso una rete globale di uffici vendite, centri di ricerca e sviluppo e siti produttivi distribuiti in quasi 200 sedi in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali per i suoi risultati economici, le sue tecnologie innovative e il suo impegno in ambito ESG. Dal 2011, Delta è inclusa per 14 anni consecutivi nel Dow Jones Best-in-Class World Index (precedentemente DJSI World Index dei Dow Jones Sustainability™ Indices). Delta è stata inoltre inclusa per tre volte nella "Double A List" del CDP per il suo contributo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico e alla sicurezza idrica, ed è stata riconosciuta come "Supplier Engagement Leader" per otto anni consecutivi per il continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per ulteriori informazioni su Delta, visitare: www.delta-emea.com

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