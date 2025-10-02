Eightco Holdings Inc. ($ORBS) amplia l'accesso degli investitori con il trading di opzioni

Oltre 17 milioni di persone sono state verificate dalla rete World; se ne aggiungono così 2 milioni dal lancio di Worldcoin Treasury, avvenuto appena 3 settimane fa

L'audace iniziativa "Power of 8" di $ORBS mira a raccogliere 800 milioni di token Worldcoin (WLD) e a verificare 8 miliardi di persone

Dan Ives, famoso esperto di tecnologia e IA, nonché analista di Wall Street, è presidente del consiglio di amministrazione

World è il sistema single sign-on e la verifica Proof-of-Human per l'era dell'IA

"Se la nostra missione sarà coronata dal successo, World potrebbe diventare la più grande rete di persone reali online, cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo ed effettuiamo transazioni su Internet", spiega Sam Altman.

Tra gli investitori si includono MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard e altri ancora

EASTON, Pennsylvania, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha annunciato oggi che la rete di World ha superato i 17 milioni di persone verificate, con un incremento di oltre 2 milioni da quando $ORBS è stata lanciata appena tre settimane fa. L'azienda ha recentemente presentato la sua iniziativa "Power of 8", che ha come obiettivo 800 milioni di Worldcoin (WLD) e 8 miliardi di persone verificate. Inoltre, la società ha annunciato che è ora disponibile il trading di opzioni, il che offrirà agli investitori nuove opportunità di interagire con $ORBS mentre la società continua la sua rapida crescita ed espansione.

"Stiamo facendo rapidi progressi con il 'Power of 8' e il traguardo dei 17 milioni di persone verificate segna un passo fondamentale verso un mondo in cui la fiducia digitale è semplice e universale", ha affermato Dan Ives, presidente di Eightco Holdings Inc. ($ORBS). "World sta alimentando il futuro del servizio single sign-on, consentendo interazioni online sicure e anonime a milioni di persone in tutto il mondo."

"17 milioni è un numero importante anche per la nostra storia 'Power of 8' perché 8 elevato all'ottava potenza fa 17 milioni", afferma Kevin O'Donnell, CEO di Eightco. "Somo impaziente di unirmi al presidente Ives nei negozi World di Singapore e Seul, dove potremo incontrare e interagire con i colleghi ORBS"

Eightco ha annunciato oggi che le opzioni standardizzate sulle sue azioni ordinarie sono ora disponibili per il trading sul Nasdaq Options Market con il ticker "ORBS". Le opzioni includono una serie di date di scadenza standard e prezzi di esercizio. Questa quotazione migliora l'accessibilità per gli investitori, fornisce strumenti per la gestione del rischio e migliora la liquidità complessiva delle azioni della società.

"Ora, con la possibilità di negoziare opzioni, gli investitori dispongono di nuovi modi per sfruttare la nostra crescita e il nostro slancio", ha continuato Ives.

Nell'ambito della sua missione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale su $ORBS e Worldcoin, il presidente Ives intraprenderà l'ORBS World Tour, durante cui visiterà diverse città in cui si trovano i negozi World, tra cui:

Eightco Holdings Inc. (ORBS) si impegna a stabilire una base universale per l'identità digitale. La tecnologia di verifica proprietaria mondiale Orb è pensata per rispondere alle sfide in materia di sicurezza e identità che ci attendono, offrendo un percorso verso un'identità digitale universalmente affidabile e la base per la prossima generazione di fiducia, verifica e scambio economico online. Gli Orb costituiscono la struttura portante hardware di Worldcoin: verificano l'unicità delle persone, distribuiscono equamente i token e creano un sistema di identità digitale affidabile. World sarà la piattaforma di verifica all'avanguardia per i consumatori di tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) sta attuando una strategia di tesoreria Worldcoin (WLD) prima nel suo genere. Con questa tesoreria di asset digitali (DAT), Eightco sta promuovendo la rivoluzione dell'IA, implementando un livello di infrastruttura tecnologica che è parte integrante del futuro dell'autenticazione, della verifica e della Proof of Human. World è il sistema single sign-on e la verifica Proof-of-Human per l'era dell'IA In un mondo sempre più agentico, Eightco punta a raggiungere una base universale per l'identità digitale.

Per ulteriori informazioni, seguire l'azienda su X:https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale. Termini quali "pianifica", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "espande", "progredisce", "sviluppa", "crede", "guida", "obiettivo", "può", "rimane", "progetta", "prospettive", "intende", "stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili sono intesi a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità di Eightco di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale di Eightco; l'incapacità di Eightco di raccogliere capitale adeguato per finanziare la propria attività; l'incapacità di Eightco di innovare e attrarre utenti per i prodotti di Eightco; un impatto negativo della legislazione e regolamentazione future sugli asset digitali; e il cambiamento delle posizioni pubbliche e governative in relazione alle attività di mining di risorse digitali. Considerati tali rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un esame di altri rischi e incertezze, e altri fattori importanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, consultare i documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data della sua pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quando richiesto dalla legge.

