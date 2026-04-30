Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 27 aprile 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 25 milioni di dollari in azioni Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 121 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti

World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano deepfake e agenti agentici

Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase ed Exa integreranno funzionalità di verifica della Prova di Umanità (Proof of Human)

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in società tecnologiche private leader.

Al 27 aprile 2026, ore 17:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 25 milioni di dollari in Beast Industries (18 milioni di dollari già versati, più un impegno di 7 milioni), un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dollari per WLD (secondo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e un totale di 121 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 333 milioni di dollari.

Punti chiave relativi alle attività di tesoreria di ORBS nell'ultima settimana

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti della settimana appena trascorsa sono:

In evidenza: OpenAI lancia GPT 5.5

Il 23 aprile 2026, OpenAI ha rilasciato GPT-5.5, un modello riprogettato appositamente per l'esecuzione agentica. GPT-5.5 ha stabilito un record di prestazioni all'avanguardia su Terminal-Bench 2.0 con l'82,7%, il principale benchmark per il completamento autonomo di attività in flussi di lavoro complessi basati su riga di comando (secondo OpenAI). A due giorni dal rilascio, NVIDIA ha implementato GPT-5.5-Codex internamente per oltre 10.000 dipendenti sui propri sistemi GB200 NVL72, segnalando una riduzione di 35 volte del costo per milione di token e un miglioramento di 50 volte della produttività per megawatt rispetto alle generazioni precedenti (secondo NVIDIA).

In evidenza: Worldcoin diventerà la "prova di umanità" per Internet

A partire dall'evento World Lift Off del 17 aprile, World ID è stato rapidamente implementato sulle principali piattaforme consumer e aziendali. Tinder sta lanciando in tutto il mondo un badge che certifica l'autenticità umana. Zoom lo utilizza per segnalare i deepfake durante le videochiamate. Docusign lo utilizza per confermare che sia una persona reale a firmare. Vercel, Browserbase ed Exa lo utilizzano per verificare gli agenti AI che operano sul web aperto.

"World sta diventando una vera e propria rete umana per Internet... Lo stiamo vedendo ora grazie a ciò che voi e altri state realizzando: le persone ne avranno davvero bisogno e dovranno farlo nel rispetto della privacy. Quindi World ID è il nostro impegno al riguardo, ed è stato incredibile vedere i progressi compiuti nell'ultimo anno, man mano che le persone lo hanno adottato e hanno capito come integrarlo in un nuovo mondo di IA. Il nostro obiettivo è rendere World ID questa nuova Prova di Umanità per Internet," ha affermato Sam Altman, CEO di OpenAI e co-fondatore di Tools for Humanity, intervenendo in un podcast con Cosmo Jiang di Pantera Capital.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

EIGHTCO: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'Azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creatori, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (27% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (21%) e Beast Industries (8%).

IA — OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, che rappresentano circa il 27% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app per consumatori di OpenAI, ha ufficialmente ottenuto il 1° posto per il numero di download di applicazioni nella categoria IA per i consumatori, superando TikTok, Instagram e Facebook per numero di download mensili a livello mondiale all'inizio del 2026 (secondo Sensor Tower), diventando, in tal modo, l'app per consumatori cresciuta più rapidamente nel corso dell'anno.

Identità digitale — Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,58% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 21% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

Economia dei creatori — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, con un impegno futuro aggiuntivo di 7 milioni di dollari, per un totale di 25 milioni di dollari, pari a circa l'8% degli asset di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'intelligenza artificiale trasforma in commodity la creazione di contenuti, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta a un singolo ticker a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creatori attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa sul Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede più Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,58% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Cosa è Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, i sistemi bancari e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete Proof of Human di World.

Chi è CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato stampa, tranne quelle relative a fatti storici, possono essere considerate di carattere previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative relative allo sviluppo e all'adozione dell'intelligenza artificiale agentica, compresi il GPT-5.5 di OpenAI e i modelli successivi; le aspettative relative all'adozione del protocollo World ID nelle applicazioni aziendali e di consumo; le aspettative della Società secondo cui l'intelligenza artificiale, l'identità digitale e l'economia dei creatori daranno forma al prossimo decennio di innovazione; la convinzione che la verifica Proof-of-Human stia diventando un'infrastruttura essenziale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e i sistemi finanziari nell'era dell'IA agentica; la strategia di tesoreria della Società e i benefici previsti delle sue posizioni indirette in OpenAI (attraverso veicoli a scopo speciale) e delle sue posizioni in WLD e Beast Industries; la convinzione della Società che il suo portafoglio di tesoreria contenga componenti fondamentali per il futuro sistema di IA e finanziario digitale; dichiarazioni relative a potenziali opportunità di mercato per l'autenticazione umana verificata; e dichiarazioni relative ai futuri impegni di capitale e ai piani di investimento della Società, compreso il suo futuro impegno di 7 milioni di dollari a favore di Beast Industries. Termini quali "si prevede", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "amplia", "promuove", "sviluppa", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "progetto", "prospettiva", "intende", "si stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; e il cambiamento delle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi sugli asset digitali o sui settori legati all'intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

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